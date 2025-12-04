पल भर में उजड़ गया घर! बेकाबू पिकअप ने ई-रिक्शा को रौंदा, फूआ-भतीजा की मौके पर मौत

Bihar News: कैमूर जिले के चैनपुर सरकारी अस्पताल के सामने बुधवार की शाम करीब पांच बजे एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें ई-रिक्शा पर सवार एक महिला और दो वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों आपस में फूआ और भतीजा बताए जा रहे हैं. हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत बचाव में जुट गए.

अनियंत्रित पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभी लोग ई-रिक्शा से चैनपुर से भभुआ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की ताकत इतनी अधिक थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मृतकों की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के कूड़ासन गांव निवासी स्व. धर्मदेव सिंह की 40 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी और उनके भतीजे, दतियाव गांव निवासी गौतम पटेल के दो वर्षीय पुत्र ओम पटेल के रूप में हुई है. महिला घटना के वक्त बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं.

पांच लोग गंभीर रूप से घायल, कई की हालत नाजुक

हादसे में ई-रिक्शा पर सवार पांच अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें अलियारी देवी, उनका बेटा सत्यनारायण चौहान, रुखसार बानो, अंजनी देवी और हुमैरा खातून शामिल हैं. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल चैनपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई की हालत नाजुक बताई जा रही है. घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की तैयारी भी की जा रही है.

चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. समाजसेवी बिरजू पटेल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी. उन्होंने प्रशासन से दोषी चालक पर कठोर कार्रवाई की मांग की. यह हादसा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल