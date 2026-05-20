Kashi-Kolkata Expressway: बिहार के 4 जिलों की बदलेगी तकदीर, 14 घंटे का सफर होगा सिर्फ 6 घंटे में!

Varanasi Kolkata Expressway Bihar: उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' सबसे पहले बिहार के कैमूर जिले के रेवासा गांव के पास एंट्री करेगा. इसके बाद यह बिहार के 4 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा. जिनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया शामिल हैं.
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Kashi-Kolkata Expressway: बिहार के लोगों के लिए आने वाले समय में सफर की राह बेहद आसान और रफ्तार भरी होने वाली है. केंद्र सरकार 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' का निर्माण करवा रही है. जिसका का बहुत तेजी से हो रहा है. यह एक्सप्रेसवे करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है. इस 601 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पूरा होने से काशी और कोलकाता के बीच सफर का समय घटकर आधा हो जाएगा. जहां पहले 12 से 14 घंटे इस दूरी को तय करने में लगते थे. वहीं, अब यह सफर केवल 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा. 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' का सीधा लाभ बिहारवालों को भी होगा.
बिहार के इन 4 जिलों से जाएगा 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे'
उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' सबसे पहले बिहार के कैमूर जिले के रेवासा गांव के पास एंट्री करेगा. इसके बाद यह बिहार के 4 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा. जिनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया शामिल हैं. 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' इन जिलों से गुजरने की वजह से स्थानीय निवासियों के लिए वाराणसी, रांची और कोलकाता आना-जाने बेहद आसान हो जाएगा.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की देखरेख में बन रहा 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' का निर्माण हो रहा है. यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि बिहार के लिए आर्थिक कॉरिडोर साबित होगा. सरकार का मानना है कि इस कनेक्टिविटी से बिहार में नए उद्योग, फैक्ट्रियां और लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने में हेल्प मिलेगी. 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में आधारशिला रखी थी. इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है.
कब तक हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे पूरा
सरकार ने 'काशी-कोलकाता एक्सप्रेसवे' को मार्च 2028 तक पूरी तरह से तैयार करने का टारेगट रखा है. इसके पूरा होते ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा.
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