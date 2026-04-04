Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3164906
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

वाराणसी के रोहनिया में हुआ कांड, यूपी पुलिस ने कैमूर के मोहनिया में मारी दबिश, जानें पूरा मामला

Kaimur News: वाराणी के रोहनिया में हुए ज्वेलरी चोरी के मामले की जांच करने के लिए यूपी पुलिस कैमूर के मोहनिया पहुंची. हालांकि अभी तक गहनों का कुछ पता नहीं है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:55 AM IST

Trending Photos

वाराणसी के रोहनिया में हुआ कांड, यूपी पुलिस ने कैमूर के मोहनिया में मारी दबिश
वाराणसी के रोहनिया में हुआ कांड, यूपी पुलिस ने कैमूर के मोहनिया में मारी दबिश

Kaimur News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी अंतर्गत रोहनिया थाने की पुलिस टीम एक बड़े चोरी के मामले की जांच के सिलसिले में बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया पहुंची. पुलिस की यह कार्रवाई वाराणसी में हुई एक बड़ी चोरी की घटना से जुड़ी है, जिसमें चोरी किए गए कीमती जेवरों को मोहनिया के एक स्थानीय ज्वेलर के पास बेचे जाने की सूचना मिली है. यूपी के रोहनिया थाने से आए पुलिस अधिकारी अमीर बहादुर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोर ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने चोरी का माल मोहनिया स्थित एक आभूषण विक्रेता को बेचा है. 

इसी आधार पर पुलिस टीम साक्ष्यों की तलाश में यहां पहुंची है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय मोहनिया थाने की पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में लगभग 180 ग्राम सोना और 850 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी हुए थे. चोर ने पूछताछ में स्पष्ट किया है कि वह चोरी करने के बाद सीधे मोहनिया आया और यहां के एक स्वर्ण व्यवसायी को सारा सामान बेच दिया.

यह भी पढ़ें: दरभंगा में सर्राफा व्यवसायी से बड़ी लूट: संजय सरावगी ने डिप्टी सीएम से की बात

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक नहीं मिली सफलता
इस छापेमारी में पुलिस को अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है. पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि अभी तक चोरी के गहनों की रिकवरी नहीं हो पाई है और न ही इस मामले में अब तक किसी स्थानीय व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस टीम ज्वेलर से पूछताछ कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है. स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है.

रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल, कैमूर

TAGS

Rohaniya Jewelry Robbery CaseKaimur News

Trending news

Rohaniya Jewelry Robbery Case
वाराणसी के रोहनिया में हुआ कांड, यूपी पुलिस ने कैमूर के मोहनिया में मारी दबिश, जानें
Darbhanga Robbery Case
दरभंगा में सर्राफा व्यवसायी से बड़ी लूट: संजय सरावगी ने डिप्टी सीएम से की बात
Munger News
मुंगेरः डिप्टी CM के दौरे से पहले जलाए गए सरकारी कागजात! भ्रष्टाचार छुपाने की आशंका
Jharkhand news
तीन साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार: मुफस्सिल थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी
Jharkhand news
तीन साल से फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार: मुफस्सिल थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी
patna crime
मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में दहशत
Gopalganj news
6 महीने से मिलते थे दोनों, प्रेमी ने शादी से किया मना, तो टावर पर चढ़ी प्रेमिका
Kaimur Police
ट्रॉली बैग खोलते ही पुलिस के उड़े होश, कैमूर में मिला भारी मात्रा में गांजा
Bihar News
बढ़ती गर्मी का असर! अब सुबह 7:30 से ही चलेंगे राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र
Motihari Hooch Tragedy
700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती, रिपोर्ट में खुलासा