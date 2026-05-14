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सावधान! कैमूर में आंधी से 4 की मौत के बाद आज भी मौसम विभाग का अलर्ट, सतर्क रहने की सलाह

Kaimur Weather Today: कैमूर जिले में आंधी और बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई. जबाकि, करीब 50 लोग घायल हो गए. इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को भी आंधी की चेतावनी दी है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 14, 2026, 08:39 AM IST

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कैमूर में आंधी से 4 की मौत, 50 घायल
कैमूर में आंधी से 4 की मौत, 50 घायल

Kaimur Weather: कैमूर में 13 मई, 2026 बुधवार रात कैमूर जिले में भयंकर आंधी-मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपा दिया. चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, करीब 50 लोग घायल हो गए. तीन-चार गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया. पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे ढह गए, जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हो गया. जिले में हाहाकार मच गया.

सदर अस्पताल भभुआ के डॉक्टर कमलेश प्रसाद ने बताया कि तेज आंधी-बारिश में चार लोगों की मौत की खबर मिली है. तीन शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, चौथा शव लाया गया है. लगभग 50 घायलों का इलाज चल रहा है. तीन-चार गंभीर मरीजों को वाराणसी भेजा गया. अस्पताल में चहल-पहल बनी रही. घायलों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है.

पहाड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनय कुमार ने बताया कि रात के तूफान में आकाशीय बिजली से मेरी पंचायत में दो मौतें हुईं. शाहपुर गांव में मड़ई पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पहाड़िया खुर्द में बास के बागान में छुपे हुए थे, एक व्यक्ति पर बास का बागवान कबर गिर पड़ी, जिससे उनकी जान चली गई. ये गरीब परिवार है. हम सरकार से मुआवजे की मांग करते हैं, ताकि इनका भरण-पोषण हो सके.

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आंधी का असर जिले के कई इलाकों में दिखा. भभुआ-मोहनिया मार्ग पर पेड़ गिरने से वाहन फंस गए थे बिजली गुल होने से ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए. प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है. पुनः बिजली बहाल हो चुकी थी.

यह प्राकृतिक आपदा जिले के लिए सबक है. मौसम विभाग ने गुरुवार को भी आंधी की चेतावनी दी है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. प्रशासन ने बिजली-पेड़ हटाने का कार्य शुरू कर दिया. यातायात धीरे-धीरे बहाल हो रहा है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

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