/Explainer: क्या है पीएम सूर्य घर योजना? जिसकी वजह से सोलर पैनल पर मिलेगी 98,000 की सब्सिडी, जानें आवेदन से इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया

राज्य चुनें
अगर आप भी अपने घर की खाली छत का इस्तेमाल करके सालों-साल बिजली बिल से आजादी चाहते हैं, तो आपकी टेंशन खत्म हो सकती है. जी हां, एकदम सही बात सुन रहे हैं. बिजली के बिल का टेंशन हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है. बस आपको एक काम करना है. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर क्या काम करना होगा? फिर ले लिए ना टेंशन...अरे भाई! परेशान होने की जरुरत नहीं है. आपको लेकर पीएम सूर्य घर योजना के लिए अप्लाई करना होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या योजना है और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, तो आपको इस ऑर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा और यहां पर
आवेदन से लेकर सब्सिडी पाने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकरी मिल जाएगी.
दरअसल, बिहार में बिजली बिल की टेंशन खत्म करने और उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई है. इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है. इस योजना के जरिए न केवल हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा उठाया जा सकता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलकर 98,000 रुपए तक की बंपर सब्सिडी भी मिल रही है.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बिहार के कई जिलों में लागू किया गया है. हालांकि, इस योजना को कैमूर जिले में बिजली बिल में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. डीएम कुमार अनुराग ने 27 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को एक मीटिंग में योजना की समीक्षा की. इस दौरान डीएम ने अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों को निर्देश दिया कि तय लक्ष्य को हर हाल में समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए.
15 अक्टूबर तक 4,943 सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य
डीएम कुमार अनुराग ने कार्यदायी एजेंसी जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को प्रतिदिन 145 सोलर पैनल लगाने का शत-प्रतिशत टारगेट हासिल करने का निर्देश दिया है. पहले चरण के तहत 15 अक्टूबर, 2026 तक कुल 4,943 सोलर पैनल स्थापित किए जाने हैं. उन्होंने ने साफ किया है कि काम की रफ्तार में किसी भी तरह की बाधा न आए इसके लिए पर्याप्त संसाधन और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर ली जाए, तो बेहतर होगा.
हर दिन 125 नए आवेदन, घर-घर पहुंचेंगे बिजली कर्मी
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए हर दिन 125 नए आवेदन हासिल करने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए सहायक और कनीय विद्युत अभियंता अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएंगे. 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार कर बिजली कर्मी सीधे उनसे संपर्क करेंगे. साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को योजना का फायदी उठाने के लिए जागरूक करें.
सब्सिडी सुविधा का पूरा गणित क्या है?
चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिल रही सब्सिडी सुविधा का पूरा गणित क्या है? और कैसे इसको पाया जा सकता है.
|सोलर प्लांट क्षमता
|केंद्र सरकार अनुदान
|राज्य सरकार अनुदान
|कुल सब्सिडी
|1 किलोवाट (1 kW)
|₹30,000
|₹10,000
|₹40,000
|2 किलोवाट (2 kW)
|₹30,000
|₹10,000
|₹80,000
|3 kW या अधिक
|₹30,000
|₹10,000
|₹98,000 (अधिकतम)
गांव से शहर तक व्यापक जागरूकता अभियान
इस योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ (BDO) और पंचायती राज पदाधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारियों की हेल्प ली जाएगी. डीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाकर न सिर्फ बिजली बिल की बचत करें, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दें. अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने निकटतम विद्युत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
5.75 फीसदी ब्याज दर पर आसान किस्तों में लोन की सुविधा
ध्यान दीजिएगा कि बिहार में पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नागरिकों को छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत लाभुकों को 5.75 फीसदी ब्याज दर पर आसान किस्तों में लोन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है.