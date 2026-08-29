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Explainer: क्या है पीएम सूर्य घर योजना? जिसकी वजह से सोलर पैनल पर मिलेगी 98,000 की सब्सिडी, जानें आवेदन से इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया

PM Surya Ghar Yojana: बिहार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हो गई है. इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैलन लगवाने पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी.

Written ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:01 AM IST
Explainer: क्या है पीएम सूर्य घर योजना? जिसकी वजह से सोलर पैनल पर मिलेगी 98,000 की सब्सिडी, जानें आवेदन से इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया
Image Credit: बिहार में छत पर सोलर पैनल लगाने पर मिल रही 98 हजार की सब्सिडी (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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