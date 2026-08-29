/Explainer: क्या है पीएम सूर्य घर योजना? जिसकी वजह से सोलर पैनल पर मिलेगी 98,000 की सब्सिडी, जानें आवेदन से इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया

अगर आप भी अपने घर की खाली छत का इस्तेमाल करके सालों-साल बिजली बिल से आजादी चाहते हैं, तो आपकी टेंशन खत्म हो सकती है. जी हां, एकदम सही बात सुन रहे हैं. बिजली के बिल का टेंशन हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है. बस आपको एक काम करना है. अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर क्या काम करना होगा? फिर ले लिए ना टेंशन...अरे भाई! परेशान होने की जरुरत नहीं है. आपको लेकर पीएम सूर्य घर योजना के लिए अप्लाई करना होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या योजना है और कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, तो आपको इस ऑर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा और यहां पर