बिहार की महिला का यूपी में मर्डर, अस्पताल में घुसकर भेजा खोल दिया

Kaimur Crime News: कैमूर जिले के चैनपुर थाना के बहोवना गांव की रहने वाली लक्ष्मीना देवी की हत्या उत्तर प्रदेश के चंदोली जिले में हो गई. वह अपना इलाज जिले के जीवक अस्पताल में करवा रही थी.
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Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली एक महिला की उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को एक प्राइवेट अस्पताल में अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 8 बजे के आसपास हमलावर मुंह बांधकर अस्पताल में घुसे और इलाज के लिए भर्ती महिला के सीधे सिग में पिस्टल सटाकर गोली मार दी.
महिला के मर्डर के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान आरोपी गोलीबारी करते हुए भागने लगा, तभी वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया. आरोपी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और पकड़ उसे पुलिस के हवाले कर दिया.
वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे. 5 मई से नीजी अस्पताल में पैर में हुये फ्रैंक्चर के इलाज के लिए महिला अस्पताल में भर्ती थी. घटना चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के जीवक अस्पताल की है. मृतक महिला का नाम लक्ष्मीना बताया जा रहा है.
महिला की हत्या करने वाले की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पंजाब के अंबाला का रहने वाला है. हालांकि, हत्या किस वजह से की गई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
रिपोर्ट: संतोष जायसवाल
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