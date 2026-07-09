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कैमूर में चल रहा था क्रिकेट मैच, तभी आए कुछ लोग और युवक के सीने में सटाई पिस्टल, मारी गोली

Kaimur News: कैमूर के भभुआ के कूड़ासन गांव में क्रिकेट मैच के दौरान एक बड़ी वारदात घटी. मैदान में सात-आठ राउंड फायरिंग कर आरोपी फरार हो गए. इस गोलीबारी में एक युवक की हालत गंभीर है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:29 PM IST
कैमूर में चल रहा था क्रिकेट मैच, तभी आए कुछ लोग और युवक के सीने में सटाई पिस्टल, मारी गोली
Image Credit: (Z News) क्रिकेट ग्राउंड में युवक के सीने में सटाई पिस्टल, मारी गोलीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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