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ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर, कैमूर में टूटे नाले के ढक्कन की मरम्मत शुरू

कैमूर में एक बार फिर ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. ज़ी मीडिया पर खुले नालों की खबर प्रसारित होने के बाद कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह ने त्वरित संज्ञान लेते हुए नाले के टूटे हुए ढक्कन को हटाकर नया ढक्कन (स्लैब) लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद यह कार्य शुरू हो चुका है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:29 AM IST
ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर, कैमूर में टूटे नाले के ढक्कन की मरम्मत शुरू
Image Credit: कैमूर में टूटे नाले के ढक्कन की मरम्मत शुरू (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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