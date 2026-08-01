/ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर, कैमूर में टूटे नाले के ढक्कन की मरम्मत शुरू

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कैमूर में एक बार फिर ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. ज़ी मीडिया की रियलिटी चेक में खबर प्रसारित होने के बाद कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह ने मामले पर त्वरित संज्ञान लिया और नाले के टूटे हुए ढक्कन को हटाकर नया ढक्कन (स्लैब) लगाने के निर्देश दिए. डीएम के आदेश के बाद यह कार्य शुरू हो चुका है. अब शहर में भभुआ नगर परिषद की जेसीबी मशीन के जरिए नाले के टूटे हुए ढक्कन को हटाकर नए ढक्कन लगाए जा रहा है, ताकि कोई पशु या आम नागरिक इसमें न गिरे. हमारे साथ नगर परिषद के कर्मी भी मौजूद रहे.
इस मामले को लेकर भभुआ नगर परिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव राज ने कहा कि आज सुबह जी मीडिया पर जो खबर चली, उसे देखते हुए तत्काल हम लोग स्लैब लगवा रहे हैं ताकि कोई जानवर, पशु या इंसान इसमें न गिरे. नाला पुराना होने के कारण जर्जर होकर टूट गया था, जिसे अब ढका जा रहा है. वहीं, स्थानीय निवासी ने ज़ी मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि ज़ी मीडिया के माध्यम से खबर प्रसारित होने पर पता चला कि नाले का ढक्कन टूटा हुआ था और इसमें मवेशी/पशु गिर रहे थे. खबर चलने के बाद अब यहां तुरंत पट्टिया (स्लैब) बिछाई जा रही है.
बता दें कि पिछले सप्ताह ही वार्ड संख्या 14 में चल रहे नाला निर्माण कार्य में लापरवाही के कारण खुले पड़े नाले में बाइक समेत गिरने से एक युवक घायल हो गया था. इस हादसे के बाद आक्रोशित मोहल्लेवासियों ने एकता चौक को करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया और प्रशासन व ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि वार्ड में पिछले करीब चार महीने से नाला निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. कई जगहों पर नाला खोदकर छोड़ दिया गया है, लेकिन सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं.