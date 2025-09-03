Kangana Ranaut:आरजेडी एक महिला विरोधी पार्टी, ऐसी पार्टियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए

Kangana Ranaut: बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस मुद्दे ने राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया है और विपक्षी दलों से इस मामले में जवाब की मांग भाजपा और एनडीए के घटक दलों द्वारा किया जा रहा है. अब इस पर भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया आ गई है. उन्होंने ऐसे लोगों की निंदा की और महिला विरोधी पार्टियों को खत्म करने की बात कही है.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. इस मुद्दे पर कहा, पीएम मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी देश की सभी महिलाओं के मुंह पर तमाचा है, यह सहन नहीं किया जा सकता. पीएम की मां, जिन्होंने न कभी कोई सरकारी सुविधा ली और पीएम की मां होने के बावजूद सादा जीवन बिताया, उनको लेकर ऐसी सोच रखना इन पार्टियों की महिलाओं को लेकर विचारधारा को दर्शाता है. सोचिए वो आम महिलाओं के बारे में क्या सोचते और विचार रखते होंगे.

ये भी पढ़ें: राम कृपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार का कर रहे अपमान

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, आरजेडी एक महिला विरोधी पार्टी है. उनकी नजरों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. मेरे साथ अतीत में जो हुआ, मुझ पर जो टिप्पणियां की गईं, मैं आज भी उनसे उबर नहीं पाई हूं. वो मेरे लिए एक सदमा है. ऐसे लोग महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं. इनको महिलाएं वोट नहीं देती, इसलिए यह ऐसा करते हैं. देश की महिलाएं आज पीड़ा में हैं. सोचिए अगर ये सत्ता में आए तो महिलाओं का क्या हाल होगा. ऐसी महिला विरोधी पार्टियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए.

कंगना से पहले राजद नेता और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द कहना उचित नहीं है और न ही यह भारतीय संस्कारों का हिस्सा है. हम लोग इसके पक्षधर भी नहीं हैं. मां, किसी की भी हो, मां होती है. मां का नाम लेने से सुकून मिलता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं का इतिहास महिलाओं का अपमान करने और विपक्षी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने से भरा रहा है. प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में खुद पीएम मोदी गए. इससे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, और नीतीश कुमार के डीएनए तक पर सवाल उठाया गया.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!