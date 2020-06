7 दिनों बाद भी बिहार पुलिस को नहीं मिले नवजोत सिंह सिद्धू, बंगले के बाहर समन चिपका लौटी टीम

अमृतसर/कटिहार: चुनावी सभा के दौरान अपशब्द कहे जाने के मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस को जब 7 दिन बाद भी वो नहीं मिले तो टीम ने बड़ा कदम उठाया. टीम को लीड कर रहे एसआई जनार्दन राम ने नवजोत सिंह सिद्धू के घर के गेट पर एक हस्ताक्षर किया हुआ बॉन्ड पेपर चिपका दिया ताकि जब वो आएं तो इसे देखें और उसके अनुसार जांच प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करें.

सब इंस्पेक्टर जनार्दन राम ने कहा कि समन पर लिखा है कि हम यहां रोज आए, लेकिन किसी ने भी ये बॉन्ड पेपर रिसीव नहीं किया. अब हम इसे यहीं चिपका कर जा रहे हैं. दरअसल, बिहार पुलिस पिछले कुछ दिनों से लगातार केस के मामले में पूछताछ करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के घर जा रही है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं.

Bihar Police pastes notice outside residence of Congress' Navjot Singh Sidhu in Amritsar to get his signature on bail bond paper in a case against him for his remarks at a 2019 poll rally in Katihar. SI Janardan Ram says "I come here daily but no one receives it, so had to do it" pic.twitter.com/H2UEQew14l

— ANI (@ANI) June 23, 2020