/कटिहार में कुदरत का कहर: टॉयलेट करने गया था 14 साल का बच्चा, अचानक गिरी आकाशीय बिजली और हो गई मौत

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कटिहार जिला के आजमनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत बैरिया पंचायत के सोलकंधा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक की पहचान दीपक सिंह के 14 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण कुमार सिंह के रूप में हुई है. घटना के बाद माता-पिता समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
टॉयलेट करने गया था 14 साल का बच्चा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण कुमार सिंह रविवार को अपने घर के समीप डब्लू चौक के पास स्थित खेत में शौच के लिए गया था. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से लक्ष्मण की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
14 साल के बच्चे की मौत से गांव में मातम
घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. परिजनों ने घटना की जानकारी आजमनगर अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह को भी दी.
मामले की स्थलीय जांच कराई जाएगी: अंचलाधिकारी
अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है. मामले की स्थलीय जांच कराई जाएगी और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकारी प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवार को देय अनुग्रह अनुदान मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
सीतामढ़ी में बारिश का कहर
वहीं, सीतामढ़ी में महज दो घंटे की मूसलधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी. शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलजमाव हो गया, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित रहा. सबसे खराब स्थिति सीतामढ़ी सदर अस्पताल की रही, जहां पूरा परिसर तालाब जैसा नजर आया. अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को पानी के बीच होकर आने-जाने को मजबूर होना पड़ा.
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में सीतामढ़ी शहर को जलजमाव से मुक्त कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने करीब 105 करोड़ रुपये की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन करीब 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह महत्वाकांक्षी योजना आज भी अधूरी पड़ी है.
कटिहार से रंजन कुमार और सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण की रिपोर्ट