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कटिहार में कुदरत का कहर: टॉयलेट करने गया था 14 साल का बच्चा, अचानक गिरी आकाशीय बिजली और हो गई मौत

Katihar Mausam: कटिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई. बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. मामला आजमनगर थानाक्षेत्र अंतर्गत बैरिया पंचायत के सोलकंधा गांव का है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:55 PM IST
कटिहार में कुदरत का कहर: टॉयलेट करने गया था 14 साल का बच्चा, अचानक गिरी आकाशीय बिजली और हो गई मौत
Image Credit: (Z News) 14 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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