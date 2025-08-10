200 से 250 लोगों का एक साथ हो रहा था धर्म परिवर्तन, कटिहार में बड़ा खुलासा
Katihar News: बिहार के कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित टीवी टावर मुहल्ला के आदिवासी टोला में रविवार को धर्मांतरण का मामला सामने आया.

Aug 10, 2025

कटिहार: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीमांचल के कटिहार जिले में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है. रविवार को सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मुहल्ला स्थित आदिवासी टोला में बजरंग दल की सक्रियता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से धर्मांतरण की कथित प्रक्रिया का भंडाफोड़ हुआ. जानकारी के अनुसार, इलाके में गरीब और मजलूम तबके के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी. बजरंग दल के सदस्यों ने इस गतिविधि की सूचना पहले से एकत्र की थी और रविवार को मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं और चार पुरुषों को हिरासत में लिया.

बजरंग दल के जिला संयोजक राणा कुमार ने बताया कि उन्हें कई दिनों से खबर मिल रही थी कि इस इलाके में भोले-भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है. जब टीम मौके पर पहुंची, तो पाया कि लगभग 200 से 250 लोगों को धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री और धार्मिक पुस्तकें बरामद हुईं, जो धर्मांतरण गतिविधियों की पुष्टि करती हैं.

बजरंग दल के उत्तर बिहार प्रांत सुरक्षा प्रमुख अनिश सिंह ने कहा कि सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर संदिग्धों को थाने ले जाया. संगठन ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त जांच की मांग की है.

इस घटना पर कटिहार के भाजपा विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सीमांचल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इसे भारत को तोड़ने की बड़ी साजिश करार देते हुए जनता से सजग और सतर्क रहने की अपील की.

दूसरी ओर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आर्मी के सदस्य कुंदन कुमार और एक स्थानीय महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी धर्म समान हैं और धर्म में आस्था व्यक्तिगत विषय है. फिलहाल पुलिस ने आरोपों की सत्यता की जांच शुरू कर दी है और हिरासत में लिए गए सभी आरोपितों से पूछताछ जारी है. मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस प्रशासन ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है.

इनपुट- रंजन कुमार

