Katihar News: चेकिंग के दौरान पुलिस से भिड़े, अब 3 लोगों की जेल में कटेगी रात, जानिए पूरा मामला

Katihar News: कटिहार जिला के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिया के पास दो पुलिसकर्मी गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्ति यातायात नियम का उल्लघंन करते और महिलाओ को छेड़छाड़ करते रास्ते से गुजर रहे थे. इस दौरान पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. घटना शुक्रवार देर रात की है.

दोनों पुलिसकर्मी को हल्की-फुल्की चोट आई

आरोपियों ने पुलिस से बदसलुकी करने के बाद परतेली गांव की ओर भागने लगे, जब इनका पीछा किया गया तो वहां गांव में अपने कुछ अन्य साथी को बुलाकर पुलिस कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया. साथ ही थोड़ा बहुत हाथा पाई भी की, जिममें की दोनों पुलिसकर्मी को हल्की-फुल्की चोट आई है.

पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया

वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्विक रिस्पांस टीम के साथ थानाध्यक्ष मुफ्फसिल घटनास्थल पर पहुंचकर तीन आरोपी को गिरफ्तार कर कांड दर्ज कर लिया. मामले में अग्रिम कार्रवाई की करने की प्रक्रिया शुरू की. पुलिस बाकी अन्य लोगों की पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है.

पुलिस की कटिहार के लोगों से अपील

कटिहार पुलिस की तरफ से अपील की गया है कि वाहन चेकिंग में आमलोग पुलिस का सहयोग करें.

