/कटिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर हादसा, कमला नदी में जल भरने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत

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कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र के कमला नदी में सावन की तीसरी सोमवारी पर जल भरने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान सात बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसमें चार बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया, जबकि तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. परिजनों के अनुसार, जलस्तर बढ़ने के कारण बच्चों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए. मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. कोढ़ा अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने आरोप लगाया कि सावन सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद नदी पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी.
लखीसराय जिला में बड़ा हादसा, 7 की मौत
वहीं, लखीसराय जिला में 17 अगस्त, 2026 दिन सोमवार की सुबह प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में एक हादसा हो गया. मंदिर परिसर में बिजली का करंट फैलने की अफवाह की वजह से श्रद्धालुओं में अचानक भगदड़ मच गई. बैरिकेडिंग टूटने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई. साथ ही कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं.
घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई है. बताया जा रहा है कि बीती रात इस रास्ते पर बिजली का खंभा तार समेत गिर गया था. वहीं, जब सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों पहुंचे. इस बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई. इसके बाद अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि जब मंदिर में करंट फैलने अफवाह उड़ी, तो वहां पर भगदड़ मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. दहशत के माहौल में श्रद्धालुओं ने सुरक्षित निकलने की कोशिश में बैरिकेड्स पर जोर लगाया और वह टूट गया. इसके बाद जो जहां था, वहीं गिर पड़ा और पीछे से आ रही बेकाबू भीड़ उनके ऊपर से गुजरने लगी.
कटिहार से रंजन कुमार और लखीसराय से राजकिशोर मधुकर की रिपोर्ट