/कटिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर हादसा, कमला नदी में जल भरने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत

घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई है. बताया जा रहा है कि बीती रात इस रास्ते पर बिजली का खंभा तार समेत गिर गया था. वहीं, जब सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों पहुंचे. इस बीच पोल में करंट प्रवाहित होने की अफवाह फैल गई. इसके बाद अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि जब मंदिर में करंट फैलने अफवाह उड़ी, तो वहां पर भगदड़ मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे. दहशत के माहौल में श्रद्धालुओं ने सुरक्षित निकलने की कोशिश में बैरिकेड्स पर जोर लगाया और वह टूट गया. इसके बाद जो जहां था, वहीं गिर पड़ा और पीछे से आ रही बेकाबू भीड़ उनके ऊपर से गुजरने लगी.