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कटिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर हादसा, कमला नदी में जल भरने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत

Katihar News: सावन के तीसरी सोमवारी पर कटिहार में एक हादसा हो गया. यहां पर जल भरने के दौरान तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:21 AM IST
कटिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर हादसा, कमला नदी में जल भरने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) मृतक बच्चों के परिजान का रो-रोकर बुरा हाल

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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