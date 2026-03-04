बहू पीछे के रास्ते से अंदर गई, जहां का मंजर देख उड़ गए होश, कटिहार में सनसनीखेज वारदात

Katihar/कटिहार: मनिहारी प्रखंड के मनोहरपुर पंचायत अंतर्गत मैयसाडीह गांव वार्ड संख्या 9 में बीती रात 60 वर्षीय महेश प्रसाद सिंह की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी. यह वारदात उनके ही पक्के मकान के चारदीवारी के अंदर हुई, जहां मृतक अकेले रहते थे.

मृतक के पुत्र बबलू कुमार सिंह ने बताया कि हमलोग दो भाई और एक बहन हैं और पास ही अलग मकान में रहते हैं. रोज की तरह परिवार के सदस्य उनके पिता को खाना देने जाते थे, लेकिन बुधवार की सुबह जब पोता नाश्ता देने पहुंचा तो मुख्य गेट बंद मिला. शक होने पर बहू पीछे के रास्ते से अंदर गई, जहां का मंजर देख उसके होश उड़ गए, अंदर महेश प्रसाद सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा था. चीख-पुकार सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई. रंगों का त्योहार देखते ही देखते आंसुओं में बदल गया. जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी के एसडीपीओ विनोद कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद और इंस्पेक्टर पप्पू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी. मृतक के परिवार और पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है.

अधिकारियों का कहना है कि हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इधर मैयसाडीह गांव में होली के दिन सन्नाटा पसरा हुआ है. जहां लोग गुलाल और अबीर से एक-दूसरे को रंग रहे थे. वहीं, इस गांव में मातम और आंसुओं का रंग गहरा हो गया है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

