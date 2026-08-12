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बिहार में बेखौफ बदमाश: वैशाली में मुखिया के बेटे की एंबुलेंस घेरकर 65 हजार लूटे, कटिहार में युवक के गले से चेन स्नेचिंग

वैशाली और कटिहार में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने वैशाली में मुखिया के बेटे की एंबुलेंस घेरकर 65 हजार लूट लिए. वहीं, कटिहार में युवक के गले से चेन स्नेचिंग की घटना हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:41 PM IST
बिहार में बेखौफ बदमाश: वैशाली में मुखिया के बेटे की एंबुलेंस घेरकर 65 हजार लूटे, कटिहार में युवक के गले से चेन स्नेचिंग
Image Credit: वैशाली में मुखिया के बेटे की एंबुलेंस घेरकर 65 हजार लूटे, कटिहार में युवक के गले से चेन स्नेचिंग (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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