/बिहार में बेखौफ बदमाश: वैशाली में मुखिया के बेटे की एंबुलेंस घेरकर 65 हजार लूटे, कटिहार में युवक के गले से चेन स्नेचिंग

वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने देर रात गांव के मुखिया के बेटे की एम्बुलेंस को घेर लिया, बंदूक की नोक पर 65,000 रुपए लूट लिए और गाड़ी की खिड़कियां तोड़कर उसे नुकसान पहुंचाया. बदमाश इतने पर ही नहीं रुके, जान बचाने के लिए भाग रहे मुखिया के बेटे प्रणव कुमार का उनके घर तक पीछा भी किया. मिली जानकारी के अनुसार, घटना बेलसर थाना क्षेत्र के बेलसर गांव की है. पीड़ित मुखिया के बेटे ने बताया कि वह अपनी दुकान बंद कर अपने एम्बुलेंस से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में तीन बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने घेर लिया और गाली गलौज करते हुए पहले एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया. फिर हथियार दिखा कर डराया-धमकाया और 65 हजार रुपए लूट लिए.