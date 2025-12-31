तैयार हो जाइए! कटिहार में इस डेट से शुरू हो रही अग्निवीर भर्ती रैली

Agniveer Recruitment Rally: बिहार के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का इंतजार खत्म होने वाला है. सेना भर्ती कार्यालय (ARO) कटिहार की तरफ से आगामी 2 फरवरी से 13 फरवरी, 2026 तक सिरसा स्थित गढ़वाल मैदान में विशाल अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा. कटिहार समेत भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिलों के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.

कटिहार जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी और सेना भर्ती निदेशक, कटिहार कर्नल आर.के. नर्वाल ने रैली स्थल का दौरा कर सभी आवश्यक तैयारियों, मूलभूत सुविधाओं और विधि-व्यवस्था संबंधी प्रबंधों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया.

इस अवसर पर कर्नल नर्वाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इस रैली में अग्निवीर के तहत नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सिपाही फार्मा पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी. इसमें कटिहार समेत भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिलों के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.



रैली के सुचारू संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. इनमें अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किमी दौड़ हेतु रनिंग ट्रैक, विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के लिए पंडाल, मार्शलिंग क्षेत्र, बार कोडिंग क्षेत्र, बैचिंग क्षेत्र, रेस्ट एरिया, रिफ्रेशमेंट क्षेत्र और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं. शारीरिक प्रवीणता परीक्षण संबंधी सहायता की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिला पदाधिकारी श्री द्विवेदी ने निर्देश दिए कि सभी अभ्यर्थियों को हरसंभव सुविधा प्रदान की जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनाई जाए. पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने रैली परिसर एवं आस-पास क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती सहित विधि-व्यवस्था के मजबूत प्रबंधन के निर्देश दिए.

इस निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ARO सेना भर्ती, कटिहार और प्रशासन और पुलिस के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें: गर्दनीबाग अस्पताल को क्यों किया गया खाली? जानिए क्या बनने जा रहा है नया