AIDS Day 2025: 'छूने से AIDS नहीं. प्यार फैलता है', सही जानकारी के चलते कटिहार में हर साल कम हो रहे एड्स मरीज

Katihar News: कटिहार जिले के लोगों में AIDS के प्रति जागरुकता और इस बीमारी की सही जानकारी होने के कारण अब जिले में एड्स मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है. वर्ष 2025-2026 में कटिहार जिले में कुल 135 एड्स मरीज हैं, जबकि 2024-2025 में इनकी संख्या 174 थी.

AIDS Day 2025 Katihar: 01 दिसम्बर को पूरे विश्व में ‘विश्व एड्स दिवस’ मनाया जाता है. इसका उद्देश्य एचआईवी व एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मिथकों को दूर करना और संक्रमित लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि HIV से लड़ाई केवल एक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और जागरूकता का भी विषय है. बिहार के कटिहार जिले के लोगों में जागरुकता और सही जानकारी के कारण, यहां साल दर साल एड्स मरीजों की संख्या में कमी आ रही है. जिला में सदर अस्पताल स्थित ICTC (Integrated Counselling & Testing Centre) सहित मनिहारी, बरारी और प्राणपुर प्रखंडों में टेस्टिंग एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है.

जिले के ART लिंक केंद्र के माध्यम से पंजीकृत मरीजों को नियमित दवाइयां और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं. इस वर्ष भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूल–कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी भी आयोजित की जा रही है. इस संबंध में डॉ आशा शरण ने बताया कि HIV वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है. समय पर उपचार न मिलने पर यह एड्स (AIDS) में बदल सकता है. 

उन्होंने कहा कि आज आधुनिक चिकित्सा में उपलब्ध ART दवाओं के कारण एचआईवी संक्रमित व्यक्ति पहले की तुलना में लंबा, सामान्य और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं. डॉ आशा शरण ने बताया कि सुरक्षित संबंध के लिए कंडोम का सही एवं नियमित उपयोग जरुरी है. इसके अलावा सुई या सीरिंज साझा न करें. इंजेक्शन, टैटू, पियर्सिंग में स्वच्छता अनिवार्य है. रक्त चढ़ाने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य है. केवल मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त लें. 

डॉ आशा शरण ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच बहुत जरुरी है, ताकि शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके. जोखिम समूहों की नियमित टेस्टिंग होना चाहिए. जैसे माइग्रेंट लेबर, ट्रक ड्राइवर, होटल–ढाबा कर्मी आदि का. उन्होंने कहा कि कुछ मिथक हटाना भी जरूरी है, जैसे- छूने, साथ खाने, हाथ मिलाने या उपयोग की वस्तु साझा करने से एचआईवी नहीं फैलता. उन्होंने कहा कि आज भी भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ चल रही है. जहां संपर्क किया जा सकता है . कटिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज में ART दवा केंद्र है, जहां से मुफ़्त ART दवाइयां ली जा सकती है. वहीं नियमित स्वास्थ्य जांच, काउंसलिंग और फॉलो-अप सुविधा उपलब्ध है. कटिहार सदर अस्पताल सहित जिले में कई केंद्रों पर मुफ़्त HIV टेस्ट व काउंसलिंग होती है.

डॉ आशा शरण ने बताया कि कटिहार में साल दर साल एड्स मरीजों में कमी आ रही है. 2025-2026 में कटिहार जिले में कुल 135 एड्स मरीज हैं. जिनमें 81 पुरुष, 41 महिला, 9 बच्चे और 4 बच्चियां शामिल हैं. वर्ष 2024-2025 में एड्स मरीजों की संख्या जिले में 174 थी. जिनमें 97 वयस्क पुरुष , 62 वयस्क महिला, अवयस्क पुरुष 9 और अवयस्क 6 महिला शामिल थे. इसी तरह से वर्ष 2023-2024 में 180 एड्स मरीज पाए गए थे. डॉ आशा शरण ने कहा कि सही जानकारी के कारण जिले में एड्स मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, जोकि अच्छी बात है.

रिपोर्ट- रंजन कुमार

