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बिहार की सियासत में इन दिनों सरकारी बंगलों को खाली करने का मुद्दा बेहद गरमा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से दिया गया 15 दिनों का नोटिस पीरियड अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक बंगला खाली नहीं किया गया है. इस पूरे सियासी विवाद पर एआईएमआईएम (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए साफ शब्दों में कहा कि देश और राज्य के नियम-कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए. इस प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की बदले की राजनीति या एकतरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए.
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने कानूनी पहलुओं को साफ किया. उन्होंने याद दिलाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह साफ आदेश है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए या स्थायी रूप से सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का सरकारी बंगला परमानेंट नहीं होता है. इन सरकारी बिल्डिंगों का रखरखाव, चाहे वह दीवारों की चूना-पुताई हो या फिर मुख्य गेट की पॉलिश का काम, सब कुछ आम जनता यानी टैक्सपेयर के पैसे से होता है. ऐसे में आदिल हुसैन ने सरकार और प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस पूरे मामले में केवल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?
एआईएमआईएम प्रवक्ता ने पुरजोर मांग की कि अगर सरकार को सरकारी बंगले खाली करवाने की कार्रवाई करनी ही है, तो इसकी शुरुआत अन्य बड़े नेताओं से भी होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा नेता नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेताओं के नाम लेते हुए कहा कि इनसे भी सवाल होना चाहिए और इनके बंगलों का मामला भी सामने आना चाहिए. उन्होंने सत्ता पक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि उनकी कुर्सी हमेशा रहने वाली है. उत्तराधिकार का यह नियम समय आने पर सब पर लागू होता है.
जब आदिल हुसैन से पूछा गया कि इस मामले में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को क्या रुख अपनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि राजद को कानून का पूरी तरह पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में 'बड़ा दिल' दिखाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बदले की भावना से काम करना ठीक नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह सभी बड़े नेताओं से लाइन से बंगले खाली करवाए, अगर ऐसा होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन चुन-चुनकर एकतरफा कार्रवाई करना सरासर गलत है.
राबड़ी देवी के आवास खाली करने के बाद की स्थिति को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि वह राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष की एक बहुत बड़ी नेता हैं. इस नाते उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के तहत उचित आवास और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलनी ही चाहिए. आखिरी में उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा दूसरों पर तो नियम थोपती है, लेकिन अपने नेताओं पर इसे लागू नहीं करती. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेड प्लस सुरक्षा और एयरपोर्ट पर मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि जब फिजूलखर्ची और सुविधाओं में कटौती की बात आती है, तो सत्ता पक्ष को सबसे पहले अपने नेताओं के खर्चे कम करने चाहिए.