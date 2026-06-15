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'सिर्फ राबड़ी देवी को टारगेट न करें, नियम सबके लिए बराबर हों', बिहार में बंगला विवाद पर AIMIM का बड़ा बयान

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने इस मामले में राज्य सरकार पर बदले की भावना से एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 15, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:36 PM IST
'सिर्फ राबड़ी देवी को टारगेट न करें, नियम सबके लिए बराबर हों', बिहार में बंगला विवाद पर AIMIM का बड़ा बयान
Image Credit: आदिल हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, एआईएमआईएम

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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