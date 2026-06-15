एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने कानूनी पहलुओं को साफ किया. उन्होंने याद दिलाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह साफ आदेश है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को हमेशा के लिए या स्थायी रूप से सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि किसी भी नेता का सरकारी बंगला परमानेंट नहीं होता है. इन सरकारी बिल्डिंगों का रखरखाव, चाहे वह दीवारों की चूना-पुताई हो या फिर मुख्य गेट की पॉलिश का काम, सब कुछ आम जनता यानी टैक्सपेयर के पैसे से होता है. ऐसे में आदिल हुसैन ने सरकार और प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस पूरे मामले में केवल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है?