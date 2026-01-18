Advertisement
कटिहार को मिली अमृत भारत की सौगात, अब सीधे पनवेल तक दौड़ेगी नई स्पेशल ट्रेन

Amrit Bharat Exprss: अमृत भारत एक्सप्रेस, नई स्पेशल ट्रेन सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार से चलकर कटिहार के रास्ते पनवेल तक जाएगी.  रेलवे की इस पहल से पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:49 AM IST

Amrit Bharat Exprss: कटिहार वासियों के लिए भारतीय रेल की ओर से एक बड़ी खुशखबरी मिली. सीमांचल और पूर्वोत्तर बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कल (17 जनवरी) अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया. यह नई स्पेशल ट्रेन सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार से चलकर कटिहार के रास्ते महाराष्ट्र के पनवेल तक जाएगी. ट्रेन को कांग्रेस के कद्दावर सांसद तारिक अनवर, पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार सह सदर कटिहार विधायक तार किशोर प्रसाद, मेयर उषा देवी अग्रवाल और एडीआरएम मनोज सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 

कटिहार से पनवेल तक सीधी कनेक्टिविटी
कटिहार जंक्शन पर उद्घाटन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला. पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माने जाने वाले कटिहार से गुजरने वाली इस ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार और आवागमन को भी नई गति मिलेगी. यह ट्रेन सिलीगुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए कटिहार से पनवेल तक सीधी कनेक्टिविटी देगी.

कम खर्च में लंबी दूरी का सफर
इस मौके पर सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 1984 में इंदिरा गांधी ने कटिहार को बड़ी रेल लाइन की सौगात दी थी और आज इस नई ट्रेन ने शहर को महानगर से जोड़ दिया है. वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस पूरी तरह स्लीपर कोच वाली ट्रेन है, जिससे आम आदमी कम खर्च में लंबी दूरी का सफर कर सकेगा. रेलवे की इस पहल से पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. कुल मिलाकर कटिहार के लिए यह दिन रेल इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

Amrit Bharat ExpressKatihar News

