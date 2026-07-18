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कटिहार: पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था गिरफ्तार अहद, एसपी परिचय कुमार ने किए कई खुलासे

कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने हाल ही में कोढ़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर इलाके से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद एक अहम खुलासा किया है. अहद देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल था. पूछताछ में पता चला कि वह एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:13 AM IST
कटिहार: पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था गिरफ्तार अहद, एसपी परिचय कुमार ने किए कई खुलासे
Image Credit: कटिहार: पाकिस्तानी हैंडलर के सीधे संपर्क में था गिरफ्तार अहद (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के जीरादेई प्रखण्ड के मनिया गांव से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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