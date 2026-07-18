/कटिहार: पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था गिरफ्तार अहद, एसपी परिचय कुमार ने किए कई खुलासे

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि अहद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन शहजाद भट्टी के प्रमुख राणा हुसैन से जुड़ा हुआ था. इस पाकिस्तानी हैंडलर ने अहद को देश की राजधानी दिल्ली जाकर एक चोरी की गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा था, उसके बाद क्या करना है, उसे बताया जाता. लेकिन, पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके मोबाइल फोन की जांच से पता चला है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई अन्य लोगों को भी नेटवर्क से जोड़ने के लिए लिंक भेजा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन संदिग्धों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं और हिरासत में लेकर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं.