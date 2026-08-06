कटिहार: बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था 'आशा हॉस्पिटल', स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया सील

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कटिहार जिले के बरारी नगर पंचायत इलाके में कथित तौर पर गैर-कानूनी ढंग से चल रहे 'आशा हॉस्पिटल' पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा और उसे सील कर दिया. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में गैर-कानूनी रूप से चल रहे प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों में हड़कंप मच गया है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, बरारी नगर पंचायत निवासी राजन खान के घर में पिछले कई वर्षों से आशा हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल संचालित किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी.
अस्पताल को किया गया सील
सूचना के सत्यापन के बाद बरारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मुर्शफ हुसैन के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार धीरज, अंचलाधिकारी मनीष कुमार और थानाध्यक्ष सुमेश कुमार की संयुक्त टीम ने अस्पताल में छापेमारी की. इस दौरान अस्पताल में बाहर से ताला लटका था. लेकिन अंदर कुछ लोगों की होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी.
इसके बाद अधिकारियों ने अस्पताल का ताला खुलवाकर निरीक्षण किया. छापेमारी के दौरान अस्पताल परिसर में एक महिला मरीज भर्ती मिली. जांच के दौरान अस्पताल संचालन से जुड़े वैध लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. साथ ही, अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर, स्ट्रेचर, भारी मात्रा में दवा और ऑपरेशन टूल किट बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया.
कई निजी अस्पताल और क्लिनिक संचालित
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मुर्शफ हुसैन ने बताया कि भर्ती मरीज को तत्काल बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरारी में भर्ती कराया गया. प्रशासन ने बताया कि अस्पताल के संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है और अस्पताल के संचालन से संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का सत्यापन कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई निजी अस्पताल और क्लिनिक संचालित हैं. ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अन्य संस्थानों की भी जांच होने की संभावना जताई जा रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार