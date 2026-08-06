कटिहार: बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था 'आशा हॉस्पिटल', स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया सील

कई निजी अस्पताल और क्लिनिक संचालित

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मुर्शफ हुसैन ने बताया कि भर्ती मरीज को तत्काल बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरारी में भर्ती कराया गया. प्रशासन ने बताया कि अस्पताल के संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है और अस्पताल के संचालन से संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का सत्यापन कर रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई निजी अस्पताल और क्लिनिक संचालित हैं. ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अन्य संस्थानों की भी जांच होने की संभावना जताई जा रही है.