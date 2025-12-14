Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3040269
Zee Bihar JharkhandBH katihar

Bihar Crime Bulletin: जहानाबाद में नाबालिग से रेप, पटना में युवक का मर्डर, पढ़ें बिहार क्राइम से जुड़ी की बड़ी खबरें

Bihar Crime Bulletin: बिहार पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद बदमाश सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अभी भी अपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. शनिवार को प्रदेश के कई जिलों से अपराध की कई बड़ी घटनाएं सामने आईं, इनमें रेप, हत्या और लूट की वारदातें शामिल हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:07 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Crime Bulletin: बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने पुलिस को कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त आदेश दिए हैं. जिसके बाद से अपराधियों पर पुलिसिया कार्रवाई सुर्खियों में है. यूपी की तरह अब बिहार में भी 'ऑपरेशन लंगड़ा' शुरू हो गया है. जिसके तहत अपराधियों का दनादन हॉफ एनकाउंटर किया जा रहा है. पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद बदमाश सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अभी भी अपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, यहां एक नाबालिग छात्रा के साथ एक ऑटो ड्राइवर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है. 

नाबालिग छात्रा से रेप का आरोपी गिरफ्तार

घटना शुक्रवार (12 दिसंबर) की रात करीब साढ़े सात बजे के बीच की है. पीड़िता ने मखदुमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया है. पीड़िता छात्रा की मेडिकल जांच करायी गई. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता गयाजी जिले से परीक्षा देकर घर लौट रही थी. मखदूमपुर स्टेशन से उसने एक ऑटो बुक की, उस ऑटो चालक ने ही वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पटना में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या

वहीं राजधानी पटना में एक नाबालिग लड़के ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक कई दिनों से एक लड़की को परेशान कर रहा था. यह बात उसके नाबालिग भाई को पता चली तो उसने अपने दोस्तों के साथ युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है. तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है. उधर जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के सर्किल नंबर एक अंतर्गत बूढ़ीखार गांव में शनिवार (13 दिसंबर) की शाम एक सीएसपी संचालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. घटना में सीएसपी संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की पहचान बूढ़ीखार गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में की गई है. 

सीएसपी केंद्र संचालक से लूट

वह गांव में सीएसपी केंद्र का संचालन करता है और प्रखंड कार्यालय में स्वच्छता कर्मी के रूप में भी कार्यरत है. शनिवार की शाम वह सीएसपी बंद कर घर लौट रहा था, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की. घायल अवस्था में ग्रामीणों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया गया. घायल की मां नीलम देवी ने आरोप लगाया कि गांव के ही निरंजन कुमार, सर्वेश, तूफान समेत अन्य लोगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की है और उसके पास से 20 हजार रुपये भी छीन लिए. इस मामले में झाझा थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिली है और मामले की जांच की जा रही है. उनके अनुसार यह मामला लूट का नहीं बल्कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. 

कटिहार-मुजफ्फरपुर से शराब बरामद

उधर कटिहार के उदामारहिका फोरलेन के पास एक आम बगान से बंगाल निर्मित विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बंगाल निर्मित बीयर बरामद की. पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में लेते हुए वाहन चालक समेत एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि सभी बीयर के कार्टून बोरे में छुपाकर ले जाए जा रहे थे, ताकि किसी को शक न हो. इसी तरह से मुजफ्फरपुर पुलिस ने हरियाणा से मंगाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है. इस शराब को नए साल के जश्न में खपाने की योजना थी. पुलिस ने मौके से यूपी के फरुखाबाद जिले के श्यामनगर के निवासी रिकु कुमार को भी धर दबोचा है. गिरफ्तार पिकअप चालक से पूछताछ कर आगे की कारवाई की जा रही है.

TAGS

Bihar Crime Bulletin

Trending news

Rajan Ji Maharaj
'जो किस्मत जगत की बनावे संवारे...', राजन जी महाराज का ये भजन दिल जीत लेगा
Jharkhand Weather
झारखंड में शीतलहर से तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा, कोहरे से सबकुछ हुआ धुआं-धुआं!
Munger News
शादी के 9 दिन बाद नवविवाहिता प्रेमी संग हुई नौ दो ग्यारह, गहने-जेवर भी ले गई साथ
West Champaran news
जाम में फंसे पश्चिम चंपारण के नए DM तरनजोत सिंह, सामने जिले की और भी कई चुनौतियां
Bagaha News
Bagaha News: SSB ने भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर यूनिटी रन का किया आयोजन
Patna Book Fair
पटना पुस्तक मेले में स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, आठ दिनों में 35 यूनिट रक्त इकट्ठा
Bettiah news
Bettiah News: पार्षदों के बहिष्कार के कारण निगम बोर्ड की बैठक बेनतीजा समाप्त
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में SBI एटीएम से 25 लाख की चोरी, लग्जरी कार से आए थे चोर
Nirahua
'तनी देखल करी हमरा के कम जी' गाने में अक्षरा की अदाओं पर आ गया था निरहुआ का दिल
Bihar Haunted Place
बिहार की भूतिया जगहें! यहां साया चलते हैं साथ, तो किले में गूंजती दर्दनाक आवाजें