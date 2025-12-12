Bihar Crime Bulletin: मौर्या एक्सप्रेस से भारी मात्रा में हथियार अवैध, कटिहार पुलिस को भी बड़ी कामयाबी, देखें बिहार का क्राइम बुलेटिन

Bihar Crime Bulletin Today: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही बिहार पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के सख्त निर्दश दिए थे. जिसके बाद से पुलिस काफी एक्टिव दिखाई दे रही है और यूपी की तरह बिहार में भी 'ऑपरेशन लंगड़ा' की शुरुआत हो चुकी है. बुलडोजर कार्रवाई भी खूब देखने को मिल रही है. हालांकि, इसके बावजूद तकरीबन सभी जिलों से अपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में गुरुवार (11 दिसंबर) को जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रेल पुलिस ने मौर्या एक्सप्रेस की ए-वन बोगी से एक संदिग्ध लावारिस काला पिठ्ठू बैग बरामद किया. झाझा डाउन प्लेटफॉर्म संख्या दो पर खड़ी ट्रेन में मिले इस बैग से दो देसी पिस्टल, दो खाली मैगजीन लगी हुई, दो अतिरिक्त खाली मैगजीन तथा 19 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इनमें एक कारतूस मिसफायर भी पाया गया.

ट्रेन में लावारिश बैग से भारी मात्रा में हथियार बरामद

झाझा रेल थाना अध्यक्ष बिंद कुमार ने बताया कि क्यूल से जसीडीह तक एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल बोगियों में नियमित जांच कर रहा था. जब ट्रेन जमुई स्टेशन पहुंची, तो स्कॉट पार्टी ए-वन बोगी में घूमते हुए सीट नंबर 29 के पास पहुंची. वहां बैठे यात्री ने टीम को बताया कि यह काला बैग काफी देर से बिना मालिक के रखा हुआ है. इसके बाद एस्कॉर्ट दल ने बोगी में मौजूद सभी यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी बैग को अपना नहीं बताया. स्थिति संदिग्ध लगने पर स्कॉट टीम ने तुरंत झाझा रेल थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही झाझा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या दो पर रुकी, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बैग को नीचे उतारकर जांच की गई. जांच के दौरान उसमें हथियार और कारतूस मिलने से पुलिस सतर्क हो गई.

जमुई पुलिस ने पवन कुमार की हत्याकांड का खुलासा किया

थाना अध्यक्ष बिंद कुमार ने कहा कि यह हथियार कहां से और किसके द्वारा ले जाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में झाझा रेल थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, यात्रियों के बयान और ट्रेन के रिकॉर्ड की मदद से बैग के वास्तविक मालिक तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है. वहीं दूसरी ओर जमुई जिले की चरका पत्थर थाना पुलिस ने रजौन गांव में 10 वर्षीय पवन कुमार की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक बच्चे के पड़ोसी नीरज दास को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में नीरज ने हत्या स्वीकार भी कर ली है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे की वजह पैसों का विवाद नहीं, बल्कि अवैध संबंध था. मृतक पवन की मां और आरोपी नीरज दास के बीच अवैध संबंध चल रहा था. मृतक पवन ने नीरज और अपनी मां को संदिग्ध हालात में देख लिया था. इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी.

जमुई पुलिस ने नक्सली मोती लाल किस्कू को धरा

वहीं बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जमुई पुलिस के सहयोग से गुरुवार (10 दिसंबर) को चीहरा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 साल से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली मोती लाल किस्कू उर्फ चुन्ना किस्कू को गिरफ्तार कर लिया. उसकी गिरफ्तारी चीहरा थाना क्षेत्र के हरनी गांव स्थित उसके घर से हुई. एसटीएफ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोतीलाल चकाई थाना कांड संख्या 2/5, दिनांक 9.11.2005 का महत्वपूर्ण नामजद अभियुक्त है और घटना के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी. गिरफ्तारी के बाद मोतीलाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अन्य आपराधिक नेटवर्क और पुराने मामलों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. बताया जाता है कि वर्ष 2005 में चकाई थाना क्षेत्र के चहबच्चा निवासी जिवलाल पासवान के घर पर नक्सलियों ने हमला किया था. मोतीलाल किस्कू सहित दर्जनों नक्सलियों ने पहले घर में घुसकर लूटपाट की, फिर जीवलाल को गोली मार दी.

कोढ़ा गैंग पर कटिहार पुलिस पर बड़ी कार्रवाई

उधर कटिहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार के कुख्यात कोढ़ा गैंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस के हवाले कर दिया है. यह कार्रवाई झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना की पुलिस के अनुरोध पर की गई, जहां कांड संख्या—596/25, दिनांक 08 दिसंबर 2025 को गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है. बदमाश की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसके घर में तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए. माना जा रहा है कि यह सभी जेवरात रांची में हुई घटना से जुड़े लूट कांड के हैं.

पटना पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप

दूसरी ओर पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित अलीनगर में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. दोनों ने रजिस्ट्री के आधार पर प्लॉट पर अपना-अपना दावा ठोका है. इसी विवाद के दौरान 24 नवंबर को एक पक्ष द्वारा बाउंड्री निर्माण कराया जा रहा था. तभी दूसरे पक्ष ने अपने चालक प्रिंस शाह (निवासी- सिवान) को स्थिति देखने भेजा. प्रिंस का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, सिर फोड़ दिया और जाति सूचक गालियां दीं. पीड़ित ने SC-ST थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कहना है कि 15 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई. प्रिंस के मुताबिक, पुलिस ने 1 दिसंबर के बाद कार्रवाई होने की बात कही थी, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं दिख रहा. वहीं, SC-ST थानेदार ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद मामले की जांच जारी है. आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है.