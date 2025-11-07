तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला; अपहरण का सनसनीखेज खुलासा

Katihar kidnapping case: कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तीन दिनों से लापता 4 वर्षीय मासूम कृष्णा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. यह बच्चा सोमवार की सुबह कुरसेला थाना क्षेत्र के समेली आंगनबाड़ी केंद्र से लापता हुआ था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने बच्चे की तलाश में दिन-रात एक कर दिया था.

सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम जानकारी

बच्चे के अपहरण की आशंका तब जताई गई जब आंगनबाड़ी केंद्र के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक व्यक्ति को बच्चे के साथ जाते हुए देखा गया. उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ की, जिसमें जांच के दौरान पुलिस ने एक पड़ोसी के माता-पिता को हिरासत में लेकर जेल भेजा था ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके.

भागलपुर से मिला बच्चा कृष्णा

कटिहार जिला पुलिस की विशेष टीम ने टेक्निकल और लोकल इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की, जिससे आखिरकार 72 घंटे बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और कृष्णा को भागलपुर जिले के ततारपुर इलाके के एक बंद घर से सकुशल बरामद कर लिया गया है. बच्चे की सकुशल बरामदगी की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.

डीएसपी ने दी जानकारी

कटिहार के डीएसपी-2 रंजन कुमार सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें कुरसेला थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम के सदस्य शामिल थे. उन्होंने बताया कि अपहरण फिरौती की मंशा से किया गया था. पुलिस ने दो लोगों को जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में भागलपुर में छापेमारी जारी है.

जनता ने जताया बिहार पुलिस पर भरोसा

बच्चे की बरामदगी के बाद स्थानीय लोगों ने बिहार पुलिस की तत्परता की सराहना की और कहा कि पुलिस ने सही मायने में इंसानियत की जीत दर्ज की है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया था, लेकिन अब बच्चे के मिलने से माहौल शांत हो गया है.

विधायक और परिवार का बयान

स्थानीय विधायक विजय सिंह ने कहा कि "पुलिस और सरकार ने बहुत ही तेजी से काम किया है। ऐसे मामलों में अभिभावकों की सतर्कता भी जरूरी है." वहीं, बच्चे के पिता पप्पू मंडल ने पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि "मेरे बेटे के लौटने के बाद मेरी जिंदगी फिर से लौट आई है."

