Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991922
Zee Bihar JharkhandBH katihar

तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला; अपहरण का सनसनीखेज खुलासा

Katihar kidnapping case: कटिहार में अपहृत 4 वर्षीय मासूम कृष्णा को पुलिस ने 72 घंटे बाद भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है. साथ ही मामले में दो आरोपियों को जेल भेजा गया है. 

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:39 AM IST

Trending Photos

तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला; अपहरण का सनसनीखेज खुलासा

Katihar kidnapping case: कटिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तीन दिनों से लापता 4 वर्षीय मासूम कृष्णा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. यह बच्चा सोमवार की सुबह कुरसेला थाना क्षेत्र के समेली आंगनबाड़ी केंद्र से लापता हुआ था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने बच्चे की तलाश में दिन-रात एक कर दिया था.

सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम जानकारी
बच्चे के अपहरण की आशंका तब जताई गई जब आंगनबाड़ी केंद्र के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक व्यक्ति को बच्चे के साथ जाते हुए देखा गया. उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ की, जिसमें जांच के दौरान पुलिस ने एक पड़ोसी के माता-पिता को हिरासत में लेकर जेल भेजा था ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके.

भागलपुर से मिला बच्चा कृष्णा
कटिहार जिला पुलिस की विशेष टीम ने टेक्निकल और लोकल इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की, जिससे आखिरकार 72 घंटे बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और कृष्णा को भागलपुर जिले के ततारपुर इलाके के एक बंद घर से सकुशल बरामद कर लिया गया है. बच्चे की सकुशल बरामदगी की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी ने दी जानकारी
कटिहार के डीएसपी-2 रंजन कुमार सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें कुरसेला थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम के सदस्य शामिल थे. उन्होंने बताया कि अपहरण फिरौती की मंशा से किया गया था. पुलिस ने दो लोगों को जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में भागलपुर में छापेमारी जारी है.

जनता ने जताया बिहार पुलिस पर भरोसा
बच्चे की बरामदगी के बाद स्थानीय लोगों ने बिहार पुलिस की तत्परता की सराहना की और कहा कि पुलिस ने सही मायने में इंसानियत की जीत दर्ज की है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया था, लेकिन अब बच्चे के मिलने से माहौल शांत हो गया है.

विधायक और परिवार का बयान
स्थानीय विधायक विजय सिंह ने कहा कि "पुलिस और सरकार ने बहुत ही तेजी से काम किया है। ऐसे मामलों में अभिभावकों की सतर्कता भी जरूरी है." वहीं, बच्चे के पिता पप्पू मंडल ने पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि "मेरे बेटे के लौटने के बाद मेरी जिंदगी फिर से लौट आई है."

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Katiharkidnapping case

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav LIVE Updates: पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग, अब दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का दंगल
bihar chunav 2025
मतदान के बीच हंगामा! RJD विधायक भाई वीरेंद्र बोले देख लेंगे; पटना पुलिस ने ठोकी FIR
bihar chunav 2025
कैमूर में मोदी का मेगा शो! भभुआ में उमड़ेगा जनसैलाब; 2020 का बदला लेने उतरा NDA
bihar chunav 2025
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर 'ईंट-पत्थर' से जानलेवा हमला
Satyendra Shah
RJD प्रत्याशी सत्येन्द्र को मिली जमानत, 17 दिन बाद जेल से रिहा होकर पहुंचे सासाराम
manoj tiwari
वाल्मीकिनगर में मनोज तिवारी का रोड शो, रिंकू सिंह के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब
Tejashwi Yadav
तेजस्वी से नाराजगी के बीच तेजप्रताप के उम्मीदवार को मिला मुकेश सहनी का समर्थन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान! चुनाव आयोग ने जताया आभार
Yogi Adityanath
बगहा में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- डबल इंजन सरकार ही दे सकती है विकास की रफ्तार
east champaran news
पूर्वी चंपारण में RJD की राह कठिन! बागियों से पार्टी की उड़ी नींद