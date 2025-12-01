ब्रेकिंग न्यूज

Bihar Liquor Ban: कटिहार में कच्ची शराब का कारोबार ध्वस्त, पटना से कोडीन सिरप और नशीली टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार

कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दियारा क्षेत्र में चल रहे कच्चा शराब निर्माण के ठिकानों पर छापेमारी की . पुलिस अधीक्षक, कटिहार के विशेष निर्देश पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार, पुलिस पदाधिकारी सुनील बैठा के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई रविवार को देर शाम की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कटरिया कोशी–गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर लगभग 1000 लीटर कच्चा शराब विनष्ट कर दिया तथा चार बड़े भट्ठों को ध्वस्त कर दिया...