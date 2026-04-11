Katihar Road Accident: कटिहार में बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 25 घायल

Katihar Road Accident: कटिहार जिला के थाना कोढ़ा क्षेत्र अंतर्गत गेड़ाबाड़ी के समीप एक बस और पिकअप वाहन के बीच टक्कर हो गई. इस टक्कर में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है.
Trending Photos
Katihar News: कटिहार जिले में शनिवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां कोढ़ा प्रखंड के बांसगड़ा चौक (NH-31) पर शनिवार को बस, ट्रक, पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में मरने वाले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) शिखर चौधरी ने बताया कि मृतकों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है.
हादसे की वजह
जानकारी के अनुसार, पूर्णिया से भागलपुर जा रही एक बस और सामने से आ रही पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पास से गुजर रहे ट्रक और मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आ गए.
कोढ़ा प्रखंड के बांसगड़ा चौक (NH-31) पर हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत कोढ़ा अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में 25 लोगों के गंभीर रुप से घायल होने की सूचना है. घायलों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया स्थित हायर सेंटर और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है. फिलहाल, जिला प्रशासन राहत कार्यों और मृतकों की पहचान करने में जुटा है.