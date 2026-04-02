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डीजे की कमाई बनी जानलेवा, तो 3 भाइयों में खूनी झड़प, क्राइम की इन 5 खबरों ने बिहार को दहला दिया

Bihar Top 5 Crime Latest News:

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:46 PM IST

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क्राइम की इन 5 खबरों ने बिहार को दहला दिया (Photo-AI)
क्राइम की इन 5 खबरों ने बिहार को दहला दिया (Photo-AI)

Bihar Top 5 Crime News: बिहार में क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुंगेर जिले में फसल कटाई को लेकर तीन सहोदर भाइयों के बीच पुराना जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. सारण पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. दरभंगा में डीजे संचालकों के बीच कमाई को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया. वहीं, कटिहार जिले गाड़ी सर्विसिंग के मजदूरी लेनदेन में गैराज संचालक मिस्त्री को गोली मारने की घटना सामने आई थी, तो मुजफ्फरपुर में युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. चलिए जानते हैं कि क्राइम की वो 5 खबर, जिन्होंने बिहार को दहला दिया.

सारण पुलिस की बड़ी कामयाबी: वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़
सारण पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस अभियान में चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को जनता बाजार थाना क्षेत्र के चकदेह गांधी स्मारक के पास विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे. पुलिस बल की तत्परता से दोनों को पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान वे वाहन से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके और स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. प्रारंभिक जांच में सभी बाइकें अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की बताई जा रही हैं. इस मामले में जनता बाजार थाना कांड संख्या 95/26 के तहत धारा 317(2), 317(5), 303(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी निरंजन साह उर्फ बुधन का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

फसल कटाई विवाद में भाइयों के बीच खूनी झड़प
मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलवा दियारा हीरारही बहियार में फसल कटाई को लेकर तीन सहोदर भाइयों के बीच पुराना जमीन विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और गोलीबारी भी हुई. घटना में चाचा-भतीजा को गोली लगने सहित कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना में सुनील रजक को बाएं जांघ में गोली लगी, जबकि उनके भतीजे सौरभ कुमार को पेट में गोली लगी है. इसके अलावा फुचो रजक, सन्नी कुमार और सागर तांती के पुत्र संजय कुमार भी मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सौरभ कुमार की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया.

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दरभंगा में डीजे की कमाई बनी जानलेवा रंजिश
दरभंगा के बबहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अचलपुर गांव में डीजे संचालकों के बीच कमाई को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा ने गुरुवार को खूनी रूप ले लिया. अधिक कमाई और लोकप्रियता से उपजी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान विनोद महतो के रूप में हुई है. बताया जाता है कि वह अपने ननिहाल से घर लौट रहे थे, तभी सुनसान रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि गांव में डीजे का काम करने वाले विनोद महतो की कमाई अन्य संचालकों से अधिक थी और उनका डीजे इलाके में काफी लोकप्रिय था. इसी वजह से अन्य डीजे संचालकों में जलन और नाराजगी बनी हुई थी. आरोप है कि इसी रंजिश में साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी गई. इस मामले में श्याम महतो को मुख्य आरोपी बनाते हुए रमेश महतो, दिनेश महतो, गणेश महतो, मुकेश, सूरज समेत कुल सात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है.

कटिहार में फायरिंग कांड का खुलासा
कटिहार जिले के सुदूरवर्ती अमदाबाद प्रखंड में बुधवार 1 अप्रैल को गाड़ी सर्विसिंग के मजदूरी लेनदेन में गैराज संचालक मिस्त्री को गोली मारने की घटना सामने आई थी. कटिहार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कटिहार में फायरिंग कांड का खुलासा किया है. पुलिस अधीक्षक, कटिहार शिखर चौधरी ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि कटिहार के अमदाबाद थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2026 को बेलवाही निवासी रमजानी , उम्र 32 वर्ष ने अमदाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर बताया कि वह अपने भाई साबिर आलम के साथ उसकी दुकान पर मौजूद था. इसी दौरान जाहिल खान अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और बाइक ठीक करने को कहा. जब साबिर आलम ने थोड़ा समय लगने की बात कही, तो कुछ देर बाद जाहिल खान ने गुस्से में आकर अपने पास रखे देसी कट्टे से साबिर आलम के माथे पर गोली चला दी. गंभीर रूप से घायल साबिर आलम को परिजन तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इस मामले में अमदाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.

वहीं, पुलिस अधीक्षक की विशेष निर्देश पर घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दो आरोपियों जारूल खान (30 वर्ष) एवं मो. मेडुल (25 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया.

मुजफ्फरपुर में युवती की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बेझा चौड़ मे बीते 30 मार्च, 2026 को एक लड़की की लाश मिलने के मामले मे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया हैं. दरअसल, जोया हत्याकांड मे कोई और नहीं, बल्कि उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ही शामिल था. दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं. घटना में प्रयुक्त बाइक, लड़की की साइकिल और दोनों आरोपियों के मोबाइल भी जब्त किये गये हैं.

मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि बीते 30 मार्च को एक लड़की का शव बेझा चौड़ में बरामद हुआ था. थोड़ी देर बाद लड़की की पहचान कर ली गई और उसके पिता के आवेदन के अनुसार, इसकी जांच शुरू की गई. पिता के अनुसार, उनकी बेटी सकरा बाजार के लिए साईकिल से निकली और फिर गायब हो गई, फिर उसकी लाश मिली.

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