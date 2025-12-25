Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3052470
Zee Bihar JharkhandBH katihar

Katihar Weather: कड़ाके की ठंड से कांपा कटिहार, घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता

Katihar Weather: कटिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यातायात रेंग रहा है और वायु गुणवत्ता में धूल कणों की मात्रा मानक से दोगुनी दर्ज की गई है. हालांकि जहरीली गैसें अभी नियंत्रण में हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:09 AM IST

Trending Photos

कड़ाके की ठंड से कांपा कटिहार, घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता
कड़ाके की ठंड से कांपा कटिहार, घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता

Katihar Weather: बिहार के कटिहार जिले में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. ठिठुरन भरी सर्द हवाओं के कारण देर शाम होते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. जो सड़कें आम दिनों में देर रात तक चहल-पहल से गुलजार रहती थीं, वे अब सूनी दिखाई दे रही हैं। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग, दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ पर जीवन गुजारने वाले लोग सड़क किनारे जलते अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर हैं. बेसहारा पशु भी अलाव के आसपास सिमटे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ठंड की मार की गंभीरता साफ झलकती है.

हवा में धूल कणों की अधिकता, गैसें अभी नियंत्रण में
वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार कटिहार की हवा में सूक्ष्म धूल कणों की मात्रा मानक से लगभग दोगुनी दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक धूल कणों की अधिकता से सांस, आंख और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि हवा में मौजूद जहरीली गैसें—जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड—फिलहाल निर्धारित मानकों के भीतर हैं, जिससे स्थिति पूरी तरह गंभीर होने से बची हुई है.

ये भी पढ़ें: भयंकर ठंड की चपेट में बिहार, आज 14 जिलों में 'कोल्ड डे' घोषित, IMD की चेतावनी देखें

Add Zee News as a Preferred Source

कोहरे का यातायात पर असर
घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर कुरसेला क्षेत्र में वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. कई जगहों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर अतिरिक्त सतर्कता के साथ सफर करना पड़ रहा है. कोहरे के कारण बसों और ट्रेनों के परिचालन में भी देरी देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन अलर्ट, चिकित्सकों ने दी सावधानी बरतने की सलाह
ठंड से सबसे अधिक परेशानी दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और गरीब तबके के लोगों को हो रही है, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है. नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कुछ प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. चिकित्सकों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ सकता है, जिससे जनजीवन पर इसका प्रभाव और गहरा होने की आशंका है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

TAGS

Katihar Weather

Trending news

Katihar Weather
कड़ाके की ठंड से कांपा कटिहार, घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता
rajan ji maharaj bhajan
'जो प्रेम गली में आया नहीं...', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुुरुआत
Bagaha News
बगहा में सरेआम गुंडागर्दी! मछली व्यापरी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, तोड़े हाथ-पैर
Bagaha News
बगहा में हरेंद्र किशोर सिंह मेमोरियल क्रिकेट लीग 2025 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ
Supaul News
सुपौल में दो लड़कियों ने की अनोखी शादी, गैस चूल्हा जलाकर लिए सात फेरे
Muzaffarpur News
'उर्दू विद्यालय के छात्र करते हैं अश्लील इशारे', छात्राओं ने कि शिकायत, पहुंचे ASP
Udit Narayan
CM नीतीश से मिलने पहुंचे दिग्गज गायक उदित नारायण, पवन सिंह को लेकर कह दी ये बात
Minister Dilip Jaiswal
बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स को अब मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म! उद्योग मंत्री ने दिए संकेत
Adarsh ​​Kumar
Gen-Z के आइडल हैं मोतिहारी के आदर्श कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी ने युवाओं से किया वादा, कहा- एक-एक बिहारी को बिहार में दिलाऊंगा रोजगार