Katihar Weather: कड़ाके की ठंड से कांपा कटिहार, घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंता

Katihar Weather: कटिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यातायात रेंग रहा है और वायु गुणवत्ता में धूल कणों की मात्रा मानक से दोगुनी दर्ज की गई है. हालांकि जहरीली गैसें अभी नियंत्रण में हैं.
Katihar Weather: बिहार के कटिहार जिले में लगातार बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. ठिठुरन भरी सर्द हवाओं के कारण देर शाम होते ही शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. जो सड़कें आम दिनों में देर रात तक चहल-पहल से गुलजार रहती थीं, वे अब सूनी दिखाई दे रही हैं। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग, दिहाड़ी मजदूर और फुटपाथ पर जीवन गुजारने वाले लोग सड़क किनारे जलते अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर हैं. बेसहारा पशु भी अलाव के आसपास सिमटे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ठंड की मार की गंभीरता साफ झलकती है.
हवा में धूल कणों की अधिकता, गैसें अभी नियंत्रण में
वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार कटिहार की हवा में सूक्ष्म धूल कणों की मात्रा मानक से लगभग दोगुनी दर्ज की गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक धूल कणों की अधिकता से सांस, आंख और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि हवा में मौजूद जहरीली गैसें—जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड—फिलहाल निर्धारित मानकों के भीतर हैं, जिससे स्थिति पूरी तरह गंभीर होने से बची हुई है.
कोहरे का यातायात पर असर
घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर कुरसेला क्षेत्र में वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. कई जगहों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर अतिरिक्त सतर्कता के साथ सफर करना पड़ रहा है. कोहरे के कारण बसों और ट्रेनों के परिचालन में भी देरी देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
प्रशासन अलर्ट, चिकित्सकों ने दी सावधानी बरतने की सलाह
ठंड से सबसे अधिक परेशानी दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और गरीब तबके के लोगों को हो रही है, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है. नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कुछ प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. चिकित्सकों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ सकता है, जिससे जनजीवन पर इसका प्रभाव और गहरा होने की आशंका है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार