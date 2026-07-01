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पारिवारिक कलह में गोलीबारी: कटिहार में पानी बहाने बीजेपी नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक

Katihar News: कटिहार में पारिवारिक कलह में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. पानी के विवाद में बीजेपी नेता अखिलेश यादव के भाई को उनके साले ने घर में घुसकर गोली मार दी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:21 PM IST
पारिवारिक कलह में गोलीबारी: कटिहार में पानी बहाने बीजेपी नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक
Image Credit: (Z News) बीेजपी नेता के भाई को घर में घुसकर मारी गोली, जांच करती पुलिसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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