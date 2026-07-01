/पारिवारिक कलह में गोलीबारी: कटिहार में पानी बहाने बीजेपी नेता के भाई को मारी गोली, हालत नाजुक

राज्य चुनें
कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र स्थित हवाई अड्डा मोहल्ले में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. सिर्फ पानी बहाने को लेकर हुए मामूली विवाद में भाजपा नेता के भाई विकास यादव को घर में घुसकर गोली मार दी गई. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
मिली जानकारी के अनुसार, विकास यादव और उनके भाई अखिलेश यादव की पत्नी के बीच पानी बहाने को लेकर कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अखिलेश यादव के साले बिट्टू यादव और चिट्टू यादव मौके पर पहुंचा और हथियार निकालकर विकास यादव पर गोली चला दी. गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए.
स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल विकास यादव को तुरंत सदर अस्पताल कटिहार पहुंचाया गया. यहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही सहायक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.
उन्होंने बताया कि आपसी विवाद में गोलीबारी की यह घटना हुई है. सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और कांड दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार