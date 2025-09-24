'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934291
Zee Bihar JharkhandBH katihar

'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह

Bihar Election 2025: बीजेपी विधायक निशा सिंह और स्थानीय जनता के बीच नोंक-झोंक का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह कहा रही हैं कि आपके एक वोट नहीं देने से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरी जनता है. यह वायरल वीडियो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के अमरसिंहपुर पंचायत अन्तर्गत राघोपुर का बताया जा रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 24, 2025, 05:58 AM IST

Trending Photos

जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह

BJP MLA Nisha Singh: कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक और जनता के बीच एक व्यक्ति के साथ कहासुनी होते देखा-सुना जा सकता है. यह वायरल वीडियो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के अमरसिंहपुर पंचायत अन्तर्गत राघोपुर का बताया जा रहा है. बीजेपी की विधायक और राजवंशी समाज के एक व्यक्ति पर गुस्सा करते हुए नजर आ रही हैं.

'चुनाव करीब आते ही क्यों आईं?'
दरअसल, बीजेपी विधायक निशा सिंह से नाराज व्यक्ति ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वोट मांगने के लिए क्षेत्र में आ गईं, जब मुझे आपकी जरूरत थी. उस वक्त आने मेरी मदद नहीं किया था. इतना सुनते ही विधायक की तरफ से लगातार अपनी बातों को सुनाया गया और कहा कि जो काम मुझसे हो सकता है, मैंने किया है, जिसका प्रमाण कई वीडियो में दिखाया गया है. एक आप के वोट नहीं देने से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरी जनता है.

राजवंशी समाज के शख्स पर भड़कीं बीजेपी विधायक
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक अपने समर्थकों के साथ राजवंशी समाज के व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाते हुए दिख रही हैं. वायरल वीडियो के बारे में विधायक से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान राजवंशी समाज के एक व्यक्ति ने नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर हमने उन्हें अपने क्षेत्र के सभी विकास कार्यों से अवगत कराया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: मुकेश सहनी का ऐलान- महागठबंधन एकजुट, जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला

विधानसभा में मैंने कई सवाल उठाया
बीजेपी विधायक निशा सिंह कहा कि विधानसभा में भी मेरे तरफ से कई बार सवाल किया गया है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, वो मैंने किया है और आप मुझे वोट मत देना, आप के एक वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें:मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

BJP MLA Nisha Singh

Trending news

BJP MLA Nisha Singh
'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
Neeraj Singh Babloo
मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार
patna news
पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार
Begusarai News
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में नेपाली नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
Congress Working Committee
Congress Working Committee Meeting: क्या है CWC? बिहार में बैठक के क्या हैं मायने?
Jharkhand news
झारखंड में होगी खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग
Mukesh Sahni
Bihar Politics: मुकेश सहनी का ऐलान- महागठबंधन एकजुट, जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला
bihar chunav 2025
'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा
Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC बैठक, राहुल लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन
;