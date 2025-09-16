कटिहार में दिल दहला देने वाली वारदात, देवर ने भाभी की गला काटकर की हत्या
कटिहार में दिल दहला देने वाली वारदात, देवर ने भाभी की गला काटकर की हत्या

कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छीटाबाड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. एक युवक ने अपनी ही भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. मृतका की पहचान चांदनी देवी के रूप में हुई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:38 PM IST

कटिहार में देवर ने धारदार हथियार से भाभी की हत्या
बिहार के कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छीटाबाड़ी गांव में शुक्रवार को एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. यहां एक युवक ने अपनी ही भाभी की तेज धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ओमप्रकाश नामक युवक ने अपनी भाभी चांदनी देवी पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने के बाद चांदनी देवी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ीं. शोर सुनकर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वारदात के बाद आरोपी ओमप्रकाश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

मृतका के पति ललन कुमार ने बताया कि घटना के समय वह बाजार गए हुए थे. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और छोटे भाई ओमप्रकाश के बीच पहले भी विवाद हो चुका था. हालांकि इस बार मामला इतना बढ़ जाएगा, इसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह सामने आ सके. थाना प्रभारी ने बताया कि हर पहलू से जांच की जा रही है.

इनपुट- रंजन कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

