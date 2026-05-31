'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे केंद्र सरकार', कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की बड़ी मांग

Katihar News: कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और कद्दावर नेता तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिंदू धर्म की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय को'राष्ट्रीय पशु' घोषित कर दिया जाना चाहिए. सांसद तारिक अनवर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में देश के करीब 22 राज्यों में भाजपा और उनके गठबंधन की सरकारें हैं. इसके बावजूद इस संवेदनशील मुद्दे को लटका कर रखा गया है.



उन्होंने कहा कि भावनाओं के साथ राजनीति करने से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच असमंजस और अविश्वास की स्थिति पैदा होती है. केंद्र की सत्ता में पिछले 12 वर्षों से काबिज भाजपा सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि इस मुद्दे पर होने वाली राजनीति और झंझट हमेशा के लिए समाप्त हो सके. उन्होंने कहा, 'जब कई प्रतिष्ठित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का समर्थन किया है, तो केंद्र सरकार को अब देर नहीं करनी चाहिए.'

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तारिक अनवर ने आगे जोर देकर कहा कि इस कदम से समाज की कई बुनियादी समस्याएं और आपसी मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. उन्होंने भाजपा से आग्रह किया कि वे इस मामले में त्वरित निर्णय लें ताकि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूती मिल सके.

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रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

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