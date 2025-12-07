Advertisement
'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली: कटिहार में कांग्रेस की अहम बैठक, 14 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारियों को दिया अंतिम रूप

कटिहार में कांग्रेस की बैठक में दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली “वोट चोर गद्दी छोड़” महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने की. इसमें पूर्व विधायक शकील अहमद खान और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने भी भाग लिया.

पूर्व विधायक शकील अहमद खान
कटिहार के राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाली “वोट चोर गद्दी छोड़” महारैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना था. रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.

इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने की. उन्होंने कहा कि यह रैली पार्टी की एक बड़ी राजनीतिक मुहिम का हिस्सा है और इसे सफल बनाना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है. बैठक में जिला और प्रखंड स्तर के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने रैली के लिए मजबूत जनसंपर्क अभियान चलाने का वादा किया.

बैठक में शामिल मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी जरूरी है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे पूरे उत्साह के साथ दिल्ली पहुंचें और रैली को सफल बनाएं.

पूर्व विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोगों के खातों में पैसे भेजे गए. सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अनुचित तरीके से हुआ, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है. इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व द्वारा दिल्ली में महारैली बुलायी गई है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर रैली की तैयारियों में लगे हैं. उन्होंने बताया कि कटिहार से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाएंगे. बैठक में यात्रा की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई.

बैठक के अंत में नेताओं ने आम जनता से अपील की कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रैली का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

इनपुट- रंजन कुमार

