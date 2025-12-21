Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048807
Zee Bihar JharkhandBH katihar

'डरी हुई हैं नुसरत परवीन', हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बड़ा बयान

Bihar Politics News: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अब उन्होंने जॉइनिंग नहीं की है, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है. वे दुखी हैं. जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, उससे महिला एक तरह से डरी हुई हैं. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 21, 2025, 05:11 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (File Photo)
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (File Photo)

Congress MP Tariq Anwar: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन के बारे में कहा कि उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, यह उनका निजी फैसला है. लेकिन, जो कुछ उनके साथ हआ, गलत था. देशभर में इसकी निंदा की जा रही है. कांग्रेस सांसद का यह बयान उस वक्त आया है जब डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन नहीं की.

कटिहार में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अब उन्होंने जॉइनिंग नहीं की है, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है. वे दुखी हैं. जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, उससे महिला एक तरह से डरी हुई हैं. इस तरह से सार्वजनिक रूप से सीएम ने बर्ताव किया, तरीका अपनाया और हिजाब हटाने की कोशिश की गई. इससे बिहार की बदनामी हुई है. पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है.

उन्होंने कहा कि यहां अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं. ऐसे में अगर सीएम के द्वारा इस तरह की हरकत होती है, तो यह चिंता और शर्मिंदगी की बात है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए. तारिक अनवर ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हालिया बयान पर कड़ा हमला बोला है. तारिक अनवर ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री खुले तौर पर डीएम से किसी प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि इतने संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए इस तरह के बयान यह साफ संकेत देते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक दबाव और प्रभाव का दुरुपयोग कर चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है. कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने बार-बार कहा है कि पैसे, प्रभाव के गलत इस्तेमाल या प्रशासनिक दबाव के जरिए अलग-अलग तरीकों से वोटों में हेरफेर हो रहा है. यह बयान सिर्फ इस बात की पुष्टि करता है कि विपक्ष के आरोप सच हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: हिजाब विवाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तो नौकरी ऑफर कर दी, लेकिन...

TAGS

Bihar News

Trending news

Bhagalpur News
भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, स्टेशन चौक से कोतवाली तक दुकानें हटाई गई
Khesari Lal Yadav
इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर
Bhojpuri news
एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज
Katihar News
Katihar News: नकली कोडीन सिरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार का अपहरण करने की कोशिश
Bihar Trains Late
20-20 घंटे लेट हो रही ट्रेन! बिहार के यात्री परेशान, घने कोहरे ने बिगाड़ा शेड्यूल
Train Price increased
मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा, पटना से दिल्ली का सफर 20 रुपये तक होगा महंगा
patna news
'राहुल गांधी के खून में ही भारत...', संजय सरावगी के बयान से विवाद होना तय
Kishanganj News
Kishanganj: सरकारी बाबुओं की लापरवाही से विधवा और दो बच्चों का भविष्य दांव पर
Motihari News
सेना का भगोड़ा बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी
Jharkhand news
हिजाब विवाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तो नौकरी ऑफर कर दी, लेकिन...