बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत

Katihar Crime News: कटिहार में अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति ने ताबड़तोड़ पांच राउंड फायरिंग की. बिट्टू कुमार झा नाम के शख्स की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी. 
कुरसेला थाना बाजार की घटना है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:58 PM IST

कटिहार में अपराधियों ने मिठू झा की हत्या कर दी
कटिहार में अपराधियों ने मिठू झा की हत्या कर दी

Katihar News: कटिहार जिला के कुरसेला प्रखंड के कटरिया निवासी मिट्ठू कुमार झा की गुरुवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दिया. बताया जा रहा है कि बिट्टू कुमार झा अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने गुप्ता होटल आए थे. उनके साथ चचेरे भाई गौरव कुमार भी था, जो होटल के अंदर केक का बिल चुका रहा था. इसी दौरान मृतक मिट्ठू कुमार झा होटल के बाहर अपनी कार के पास खड़े था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तभी अचानक एक अज्ञात बाइक सवार वहां पहुंचा और बिना किसी कहासुनी के बीच बिट्टू कुमार झा पर ताबड़तोड़ पांच राउंड फायरिंग कर दी. गोली सीधे उनके मुंह में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. पूरी वारदात महज 10 सेकंड के भीतर अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए. घटनास्थल पर गोली का खोखा जमीन पर पड़ा मिला. वहीं, मुंह में गोली लगने के कारण खून का मलबा सड़क पर फैल गया था. मृतक की सिर की टोपी भी घटनास्थल पर गिरी हुई मिली, जो वारदात की भयावहता को बयां कर रही थी.

पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. फिलहाल, हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है. कटिहार एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस आपसी रंजिश समेत सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. इस सनसनीखेज घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मृतक का नवगछिया पुलिस जिला सहित कुरसेला थाना में अपराधिक मामला दर्ज है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें: New Year पर गोलियों की गूंज से थर्राया धनबाद, बाइक सवारों ने की सरेआम फायरिंग

Katihar NewsBihar News

