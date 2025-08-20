Katihar News: डकैती की योजना बना रहे थे अपराधी, गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस, हथियार के जखीरे के साथ 6 गिरफ्तार
Katihar News: डकैती की योजना बना रहे थे अपराधी, गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस, हथियार के जखीरे के साथ 6 गिरफ्तार

Katihar News: कटिहार पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, डकैती करने की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबौचा.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 06:23 PM IST

कटिहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी
कटिहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी

Katihar News: बिहार के कटिहार जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही 6 अपराधकर्मियों को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. यह कार्रवाई कोढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गोन्दवारा में हुई, जहां अपराधी किसी संपन्न व्यक्ति के यहां डकैती की योजना बना रहे थे. कोढ़ा थानाध्यक्ष और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को अपराधियों द्वारा थाने के इलाके में किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की गुप्त सूचना मिली थी.

यह भी पढ़ें: पीयूष मर्डर केस में 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा

इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कटिहार के निर्देशन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 कटिहार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मंगलवार की रात को छापेमारी की. इस दौरान टीम ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो देशी कट्टों और जिन्दा कारतूसों के साथ डकैती में इस्तेमाल होने वाले अन्य औजार भी साथ लाए थे. पकड़े गए सभी अपराधी अंतर जिला से हैं और वे पहले से ही बड़ी डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. 

डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने कोढ़ा थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने समय रहते हुई सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिससे बड़ी घटना को टालने में सफलता मिली. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास तीन देशी कट्टे और सात जिन्दा कारतूस बरामद किए गए हैं, जो उनके आपराधिक मंसूबों की पुष्टि करते हैं. यह गिरफ्तारी न केवल कटिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि स्थानीय जनता के लिए भी राहत की खबर है.

पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को रोककर इलाके में सुरक्षा की मजबूत नींव रख दी है. डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देते रहें ताकि अपराधियों को समय रहते पकड़ा जा सके और आम जनता सुरक्षित रह सके. इस सफलता के पीछे पुलिस की गुप्त सूचना संकलन प्रणाली और कुशल नेतृत्व की भूमिका सराहनीय रही है. कोढ़ा थाना क्षेत्र में अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई है, जिससे आगामी दिनों में भी अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि पुलिस अपराधियों को किसी भी सूरत में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की अनुमति नहीं देगी.

इनपुट- रंजन कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Katihar Newscrime newsBihar News

