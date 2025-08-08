बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2872642
Zee Bihar JharkhandBH katihar

बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत

Bihar Crime News: बिहार में बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं. उनका दुस्साहस तो देखिए कि सो रहे एक बाप बेटे को बदमाशों ने तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया. हालांकि बाप किसी तरह बच गया लेकिन बेटे की मौत हो गई. यह बिहार पुलिस के इकबाल पर एक सवालिया निशान है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत
बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत

Bihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गुरुवार की रात कदवा थाना क्षेत्र के कुरसेल पंचायत के कचौरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने सो रहे पिता-पुत्र पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी. इस घटना में 12 वर्षीय सुनील कुमार मंडल  की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता 45 वर्षीय रामकल्याण मंडल गंभीर रूप से घायल हैं. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के हायर सेंटर अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना उस समय हुई, जब पिता और पुत्र अपने घर में चौकी पर सो रहे थे. देर रात अचानक कुछ अज्ञात लोग आए और सो रहे पिता-पुत्र पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे. जब तक आग बुझाई गई, तब तक सुनील की जान जा चुकी थी.

ये भी पढ़ें: जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली

पड़ोसियों ने 112 नंबर पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद कदवा पुलिस मौके पर पहुंची. एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है.

गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है. लोग इसे बेहद निर्मम और निंदनीय अपराध बता रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दिलाई जाएगी.

इनपुट: रंजन कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Crime Newskatihar crime news

Trending news

Sunil Meena
Jharkhand: अजरबैजान से रांची लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू का खास सुनील मीणा
Thakurganj Assembly Seat
ठाकुरगंज सीट पर 2020 में रहा था RJD का दबदबा, कैसा रहेगा 2025 का समीकरण? समझिए
Baisi Assembly Seat
बायसी सीट पर 2010 के बाद नहीं खिला है BJP का कमल, क्या 2025 में होगी वापसी?
Punaura Dham
पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर के भूमिपूजन पर एनडीए नेता उत्साहित
patna news
Patna News: नेपाली महिला से दुष्कर्म के मामले में 24 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार
Bihar Crime News
बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत
Sitamarhi News
दुनिया के नक्शे पर एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेगा सीतामढ़ी', दिलीप जायसवाल का बयान
bihar chunav 2025
Banmankhi Vidhan Sabha Seat: भाजपा के गढ़ बनमनखी में क्या 2025 में टूटेगा रिकॉर्ड?
bihar nalanda news
मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान:श्रवण कुमार
amit shah
'लालू प्रसाद जी! आप किसको बचाना चाहते हो...', सीतामढ़ी में क्या बोले अमित शाह?
;