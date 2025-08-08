बदमाशों ने सो रहे बाप-बेटे को पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, बेटे की मौत

Bihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गुरुवार की रात कदवा थाना क्षेत्र के कुरसेल पंचायत के कचौरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने सो रहे पिता-पुत्र पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी. इस घटना में 12 वर्षीय सुनील कुमार मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता 45 वर्षीय रामकल्याण मंडल गंभीर रूप से घायल हैं. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के हायर सेंटर अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना उस समय हुई, जब पिता और पुत्र अपने घर में चौकी पर सो रहे थे. देर रात अचानक कुछ अज्ञात लोग आए और सो रहे पिता-पुत्र पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे. जब तक आग बुझाई गई, तब तक सुनील की जान जा चुकी थी.

पड़ोसियों ने 112 नंबर पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद कदवा पुलिस मौके पर पहुंची. एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है.

गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है. लोग इसे बेहद निर्मम और निंदनीय अपराध बता रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दिलाई जाएगी.

इनपुट: रंजन कुमार

