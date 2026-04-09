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कटिहार में पकड़ा गया डेटा तस्करी का मास्टरमाइंड, कबाड़ मोबाइल से निकालता था भारतीयों की निजी जानकारी

उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ ने कटिहार में संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस्तार आलम को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुराने मोबाइल फोन के मदरबोर्ड निकालकर अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगों को सप्लाई करता था. मिर्जापुर में 11,605 मोबाइल से लदा ट्रक पकड़े जाने के बाद इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ, जो भारतीयों का डेटा चोरी कर वित्तीय धोखाधड़ी करता था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:59 PM IST

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शिखर चौधरी, पुलिस अधीक्षक, कटिहार
शिखर चौधरी, पुलिस अधीक्षक, कटिहार

बिहार के कटिहार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त किया है जो पुराने मोबाइल फोन के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेटा की तस्करी और साइबर ठगी का खेल खेल रहा था.

उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत हथिया दियारा के लेलला चौक पर एक बड़ी छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस्तार आलम नाम के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. इस्तार आलम ऊपर से तो प्लास्टिक के बर्तनों का एक साधारण व्यापारी दिखता था, लेकिन असल में वह साइबर ठगों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह के लिए 'मदरबोर्ड' का बड़ा सप्लायर था. लालगंज (उत्तर प्रदेश) पुलिस को कांड संख्या 95/26 के तहत काफी समय से इसकी तलाश थी.

इस पूरे काले धंधे का पर्दाफाश तब हुआ जब 16 मार्च की रात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की लालगंज पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका. जब ट्रक की तलाशी ली गई तो पुलिस सन्न रह गई. ट्रक के अंदर प्लास्टिक के सामानों के नीचे छिपाकर रखे गए 11,605 पुराने मोबाइल फोन बरामद हुए. इन मोबाइल्स की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई. पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में कुबूल किया कि यह पूरा माल बिहार के कटिहार में रहने वाले इस्तार आलम के पास जा रहा था.

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इस्तार आलम का नेटवर्क बहुत ही शातिराना ढंग से काम करता था. उसके सहयोगी हैदराबाद, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फेरीवाले बनकर घूमते थे. ये लोग गांव-गांव और गली-गली जाकर कबाड़ के भाव पुराने कीपैड और एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदते थे. एक बार जब 10 से 20 हजार मोबाइल इकट्ठा हो जाते, तो उन्हें ट्रकों में भरकर कटिहार भेजा जाता था. कटिहार पहुँचने के बाद इस्तार अपनी दुकान में इन फोन को तोड़कर उनका 'मदरबोर्ड' निकाल लेता था. वह इन मदरबोर्ड को ऊंचे दामों पर बेचता था, जो बाद में अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों तक पहुँचाए जाते थे.

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि इन पुराने मोबाइल के मदरबोर्ड की मांग विदेशों में बैठे शातिर साइबर ठगों के बीच बहुत ज्यादा है. ठग इन मदरबोर्ड से भारतीय नागरिकों का निजी डेटा, जैसे बैंक विवरण, पासवर्ड और निजी तस्वीरें रिकवर कर लेते थे. इसी डेटा का इस्तेमाल कर वे बड़े वित्तीय फ्रॉड और साइबर अपराधों को अंजाम देते थे. कटिहार इस अवैध धंधे का मुख्य केंद्र बन चुका था, जहाँ से 'मदरबोर्ड' की तस्करी की जाती थी.

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कटिहार के एसपी शिखर चौधरी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि यह मामला केवल मोबाइल के पुर्जे बेचने का नहीं है. यह सीधे तौर पर देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनके डेटा से जुड़ा मामला है. यूपी पुलिस ने इस गिरोह की कड़ियों को जोड़ते हुए कटिहार में जाल बिछाया था. लेलला चौक के स्थानीय लोग इस खुलासे से हैरान हैं. उनका कहना है कि उन्होंने इस्तार को हमेशा प्लास्टिक का सामान बेचते देखा था, उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि वह अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को 'कच्चा माल' सप्लाई कर रहा है.

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