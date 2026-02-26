कांग्रेस की कलह आई चौराहे पर: तारिक अनवर को निशाना बनाते हुए डॉ. शकील अहमद खान बोले- अनुशासन समिति का अध्यक्ष ही अनुशासनहीन

बिहार कांग्रेस में अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक डॉ. शकील अहमद खान ने सांसद तारिक अनवर पर करारा वार किया है. तारिक अनवर के पिछले दिनों दिए बयानों पर कड़ा पलटवार करते हुए डॉ. शकील अहमद खान ने इसे हास्यास्पद और उम्र का तकाजा बताया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. शकील अहमद खान ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि तारिक अनवर जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वह सीधे तौर पर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने स्वयं अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया है, वह खुद ही पार्टी की गरिमा और अनुशासन को ताक पर रखकर अपनी जिम्मेदारी से भटक गया है.

पार्टी का फैसला स्वीकार नहीं कर पा रहे अनवर

डॉ. खान ने याद दिलाया कि हालिया चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में 5 घंटे तक गहन समीक्षा बैठक चली थी, जहां हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था. राहुल गांधी ने बड़े दिल का परिचय देते हुए हार की जिम्मेदारी सामूहिक बताई थी और संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का रास्ता दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना यह दर्शाता है कि तारिक साहब या तो चीजें भूल रहे हैं या फिर उन्हें पार्टी का नया नेतृत्व स्वीकार नहीं हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष

कटिहार के विकास के लिए क्या किया तारिक साहब ने?

डॉ. शकील ने तारिक अनवर की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेतृत्व ने एक दलित के बेटे को अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया है, जिनकी अपनी एक बड़ी विरासत है, लेकिन तारिक साहब उन पर उंगली उठा रहे हैं जो उनकी संकुचित सोच को दर्शाता है. उन्होंने तारिक अनवर के 40 साल के राजनीतिक इतिहास का हिसाब मांगते हुए कहा कि कटिहार की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया, उसके बदले उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा बड़ा काम किया.

संगठन की चिंता नहीं तारिक अनवर को

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हम अपने 10 साल के कार्यकाल के बड़े काम गिना सकते हैं, जबकि तारिक साहब केवल गठबंधन की बैसाखी के सहारे राजनीति करना चाहते हैं. डॉ. खान ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि तारिक अनवर को संगठन की चिंता नहीं है. उन्हें जब जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया और अब वे केवल उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जिन्हें शीर्ष नेतृत्व ने नियुक्त किया है.

क्या कांग्रेस कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हैं?

डॉ. खान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दर्द को भी स्वर दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जेडीयू और भाजपा की सरकार में उनके बड़े कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है, जबकि कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए है? उन्होंने विकास के नाम पर केवल हाई मास्ट लाइट लगवाने की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्कूलों की बिल्डिंग, मदरसा, कब्रिस्तान और मंदिरों की घेराबंदी जैसे बुनियादी काम होने चाहिए.

ओपन प्लेटफॉर्म के बजाय पार्टी फोरम पर बोलें अनवर

डॉ. खान ने दो टूक कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता निराशा में हैं और तारिक अनवर जैसे नेताओं के बयानों को भाजपा अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए भुना रही है. उन्होंने तारिक अनवर को नसीहत दी कि यदि उन्हें कोई राय देनी है तो वे ओपन प्लेटफॉर्म के बजाय पार्टी के फोरम पर जाकर बोलें. डॉ. खान ने अंत में कहा कि इंसान को दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने से पहले खुद आईने में अपनी स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व को रखने या हटाने का अधिकार केवल शीर्ष कमान को है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार