इतना ही नहीं कोचिंग तक पहुंचने के लिए मात्र ढाई फीट चौड़ा रास्ता है और संस्थान प्रथम तल पर संचालित होता है. ऐसे में आग या अन्य आपात स्थिति में छात्रों की सुरक्षित निकासी बड़ी चुनौती बन सकती है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि जिन संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं हैं या खाली अथवा एक्सपायर सिलेंडर पाए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. सभी संस्थानों को पांच दिनों के भीतर सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय में व्यवस्था नहीं सुधारने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी किया जा सकता है.