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कटिहार के कोचिंग सेंटरों में एक्सपायर्ड फायर सिलेंडर और संकरे रास्ते, 5 दिन का अल्टीमेटम

Katihar News: अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति की जांच की. निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में गंभीर खामियां सामने आईं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:32 PM IST
कटिहार के कोचिंग सेंटरों में एक्सपायर्ड फायर सिलेंडर और संकरे रास्ते, 5 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: (Z News) कटिहार के कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा भगवान भरोसे!Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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