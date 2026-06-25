राज्य चुनें
लखनऊ के भीषण कोचिंग अग्निकांड के बाद कटिहार जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. छात्रों की सुरक्षा को लेकर शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग और अग्निशमन उपकरणों की स्थिति की जांच की. निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में गंभीर खामियां सामने आईं. कहीं फायर सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी, तो कई जगह पर्याप्त अग्निशमन उपकरण ही नहीं मिले.
सबसे चिंताजनक स्थिति बहुमंजिला इमारतों में संचालित उन कोचिंग संस्थानों की रही, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं. लेकिन, सुरक्षा मानकों का समुचित पालन नहीं हो रहा है. जांच के दौरान केमेस्ट्री प्वाइंट कोचिंग संस्थान में भी लापरवाही उजागर हुई. संस्थान के निदेशक ने स्वयं स्वीकार किया कि वहां लगा फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है और उसे जल्द बदलने की बात कही. हालांकि, सवाल यह है कि सैकड़ों छात्रों को शिक्षा देने वाले संस्थान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी बड़ी अनदेखी कैसे की गई.
इतना ही नहीं कोचिंग तक पहुंचने के लिए मात्र ढाई फीट चौड़ा रास्ता है और संस्थान प्रथम तल पर संचालित होता है. ऐसे में आग या अन्य आपात स्थिति में छात्रों की सुरक्षित निकासी बड़ी चुनौती बन सकती है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि जिन संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं हैं या खाली अथवा एक्सपायर सिलेंडर पाए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. सभी संस्थानों को पांच दिनों के भीतर सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित समय में व्यवस्था नहीं सुधारने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी किया जा सकता है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार
यह भी पढ़ें: पटना में खान सर की कोचिंग में लगी आग, मची अफरा-तफरी