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पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा स्मैक के साथ गिरफ्तार, पूर्णिया का शातिर तस्कर भी धराया

Katihar Crime News: पुलिस ने स्मैक, बिना नंबर की करिज्मा बाइक और दो महंगे स्मार्टफोन जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार यादव ने बताया कि यह एक गंभीर संज्ञेय अपराध है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:15 PM IST
पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा स्मैक के साथ गिरफ्तार, पूर्णिया का शातिर तस्कर भी धराया
Image Credit: पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा 10 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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