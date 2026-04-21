Mansoor Alam Passes Away: पूर्व राज्यमंत्री मंसूर आलम का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक

Mansoor Alam Passes Away: महागठबंधन के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री मंसूर आलम का मेदांता अस्पताल पटना में सोमवार के शाम में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. वे मिलनसार और शांत स्वभाव के नेता थे.

शेरशाहीवादी समुदाय से आने वाले मंसूर आलम का सीमांचल की राजनीतिक में महत्वपूर्ण स्थान रहा है. दलित मजदूर किसान पार्टी से बरारी विधानसभा से 1985 से 1990 तक विधायक रहे. पुनः जनता दल से‌ 1995 से 2000 विधायक रहे.

लालू यादव के मुख्यमंत्री कार्य काल में‌ सूचना और जनसंपर्क विभाग का राज्य मंत्री भी बनाए गए. 2000 से 2005 में वे राजद से विधायक बने और राबड़ी देवी के शासन काल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मंत्री बनाए गए. वे लालू प्रसाद यादव के विश्वासपात्र में एक थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मंसूर आलम के छह पुत्र में सबसे छोटे मो. तौकीर आलम ने राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाया है. तौकिर आलम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं. यह प्राणपुर विधान सभा और बरारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं. आज उनके जनाजे की नमाज अदा की जायेगी.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें: CM सम्राट चौधरी को मुस्लिम शख्स ने की टोपी पहनाने की कोशिश, हुआ कुछ ऐसा कि...