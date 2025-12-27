ठंड के कहर में राहत की रौशनी, मनिहारी में जरूरतमंदों के लिए खुले निःशुल्क आश्रय

Katihar News: कड़ाके की ठंड ने जहां आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है, वहीं मनिहारी नगर पंचायत ने मानवीय संवेदना की एक मिसाल पेश की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत मनिहारी नगर क्षेत्र में दो निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थलों की सुविधा शुरू की गई है. इस पहल का उद्देश्य बेसहारा, गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर न हो.

रजिस्ट्री ऑफिस और गंगा घाट परिसर में आश्रय की व्यवस्था

नगर पंचायत की ओर से एक अस्थायी आश्रय स्थल मनिहारी रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में जबकि दूसरा गंगा घाट परिसर में स्थापित किया गया है. दोनों स्थानों का चयन जरूरतमंदों की सुविधा और पहुंच को ध्यान में रखकर किया गया है. इन आश्रय स्थलों में कुल 34 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां लोगों को सुरक्षित और आरामदायक रात्रि विश्राम की सुविधा मिलेगी. ठंड के इस कठिन दौर में यह व्यवस्था बेसहारा लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है.

ये भी पढ़ें: कोहरे की चादर में छिपा सुबह का सूरज, धुंध के साथ बिहार की हवा भी हुई जहरीली!

Add Zee News as a Preferred Source

28 फरवरी तक मिलेगी निःशुल्क रात्रि विश्राम की सुविधा

नगर पंचायत ने यह सुविधा 28 फरवरी तक निःशुल्क उपलब्ध कराई है. इन आश्रय स्थलों में रहने वाले जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं. नगर पंचायत का प्रयास है कि ठंड के मौसम में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न झेलनी पड़े. नियमित रूप से इन आश्रय स्थलों की निगरानी भी की जाएगी, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे.

नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन

इन दोनों आश्रय स्थलों का उद्घाटन नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी एवं उप मुख्य पार्षद ने संयुक्त रूप से किया. इस मौके पर मुख्य पार्षद राजेश कुमार ने कहा कि नगर क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड के कारण परेशान न हो, यही नगर पंचायत का संकल्प है. वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान ने बताया कि आश्रय स्थलों की नियमित निगरानी की जाएगी और यहां रहने वाले लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. नगर पंचायत की इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने खुले दिल से सराहना की है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार