कटिहार रेल मंडल में सुरक्षित होगा सफर: दिसंबर 2026 तक 'कवच' प्रणाली से लैस होंगी ट्रेनें, GM ने किया ऐलान

Katihar News: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव की दो-दिवसीय यात्रा संपन्न हो गई है. इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कटिहार मंडल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रमुख रेल मंडलों में से एक है. कटिहार रेल मंडल को दिसंबर 2026 तक 'कवच' सुरक्षा प्रणाली से लैस कर दिया जाएगा. वर्तमान में कटिहार से कुमेदपुर और कटिहार से बारसोई तक के पूरे मार्ग पर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं. इस कार्य के अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है.

कटिहार मंडल महत्वपूर्ण रेल मंडलों में से एक

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कटिहार मंडल महत्वपूर्ण रेल मंडलों में से एक है. आने वाले समय यह महत्वपूर्ण रेल मंडल में पटरियों की संख्या बढ़ेगी और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली कटिहार रेल मंडल को और समृद्ध किया जाएगा. इस रेल मंडल में कई ऐतिहासिक बदलाव भी किया जा रहा है. कहीं अंडरपास रेल लाइनों का विस्तार किया जाएगा जो प्रस्तावित है और इस पर काम भी हो रहा है.

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कटिहार रेल मंडल को कवच से सुसज्जित

दिसंबर 2026 तक कटिहार रेल मंडल को कवच से सुसज्जित किया जाएगा. इससे हमारी ट्रेन की यात्राएं और ट्रेन का संचालन सुरक्षित होगा. उन्होंने कटिहार से कुमेदपुर कटिहार से बारसोई पर सभी जगह नई पटरियों को बिछाया जा रहा है. सभी काम अगले साल मार्च तक खत्म हो जाएगा. इस रेल मंडल को रेलवे बोर्ड की ओर से की महत्वपूर्ण प्रस्तावित योजनाएं मिली हुई है, इस पर भी काम जारी है. कटिहार-जोगबनी रेल खंड को पूर्णतया दोहरीकरण कर दी जाएगी. अररिया-गलगलिया रेलखंड को भी दोहरीकरण किया जाएगा. कटिहार रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे योजना के तरफ से अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है. योजनाबद्ध काम के लिए उन्होंने कटिहार रेल मंडल के सभी अधिकारियों का और सहयोगियों को भी धन्यवाद दिया.

रिपोर्ट: रंजन कुमार