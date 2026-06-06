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कटिहार में शर्मसार हुआ सिस्टम! लहूलुहान बुजुर्ग महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, कबाड़ के ठेले पर बिठाकर ले गए परिजन

कटिहार में बिहार स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो गए गए हैं, जहां एक घायल और खून से लथपथ बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी. इसके बाद उसके परिवार वाले उसे कबाड़ ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल और मनिहारी पुलिस स्टेशन ले गए.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:59 PM IST
कटिहार में शर्मसार हुआ सिस्टम! लहूलुहान बुजुर्ग महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, कबाड़ के ठेले पर बिठाकर ले गए परिजन
Image Credit: कटिहार में शर्मसार हुआ सिस्टम! लहूलुहान बुजुर्ग महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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