/कटिहार में शर्मसार हुआ सिस्टम! लहूलुहान बुजुर्ग महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, कबाड़ के ठेले पर बिठाकर ले गए परिजन

धारदार हथियार से जानलेवा हमला

यह चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 की है. वहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, रमा देवी, घर पर अकेली थीं, तभी नशे में धुत एक सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. परिवार वाले खून से लथपथ महिला को आनन-फानन में मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. लेकिन, खून बहने से जूझ रही पीड़ित महिला के साथ आए इस बेबस और गरीब परिवार को अस्पताल परिसर से सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी. आखिरकार, कोई और रास्ता न होने पर परिवार को उस बुजुर्ग महिला को एक जुगाड़ गाड़ी पर बिठाकर मनिहारी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा.