/कटिहार में शर्मसार हुआ सिस्टम! लहूलुहान बुजुर्ग महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, कबाड़ के ठेले पर बिठाकर ले गए परिजन

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Katihar News: कटिहार जिले के मनिहारी सब-डिविजन में कल शुक्रवार (5 जून) को नशे के आदी एक स्थानीय व्यक्ति ने एक महिला को घायल कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे. लेकिन एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण, उन्हें उसे हाथगाड़ी पर बिठाकर सब-डिविजनल अस्पताल ले जाना पड़ा. खबरों के मुताबिक, बाद में उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया. इस पूरी मुश्किल घड़ी में एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं मिली. बिहार स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता ने एक बार फिर इंसानियत को बेबस हालत में ला खड़ा किया है.
धारदार हथियार से जानलेवा हमला
यह चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 की है. वहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, रमा देवी, घर पर अकेली थीं, तभी नशे में धुत एक सिरफिरे युवक ने धारदार हथियार से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. परिवार वाले खून से लथपथ महिला को आनन-फानन में मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. लेकिन, खून बहने से जूझ रही पीड़ित महिला के साथ आए इस बेबस और गरीब परिवार को अस्पताल परिसर से सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी. आखिरकार, कोई और रास्ता न होने पर परिवार को उस बुजुर्ग महिला को एक जुगाड़ गाड़ी पर बिठाकर मनिहारी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा.
'साहेब लोग इस जमीनी हकीकत को नहीं देखेंगे'
यह घटना सिर्फ एम्बुलेंस न मिलने की कहानी नहीं है, यह कटिहार के मनिहारी में सरकारी संवेदनशीलता के खत्म होने का साफ और जीता-जागता सबूत है. जब तक एयर-कंडीशन्ड कमरों में बैठे अधिकारी जमीनी हकीकत का सामना नहीं करते, तब तक बिहार के गरीब लोग सिस्टम की अर्थी को हाथ-गाड़ियों पर ढोते रहेंगे. सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि मैंने वह वीडियो देखा है जो आपने दिखाया. मैं घटनास्थल से जानकारी जुटाऊंगा, मामले की जांच करवाऊंगा और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, वह करूंगा.
रिपोर्ट: रंजन कुमार