Katihar News: कुरसेला में भीषण सड़क हादसा, देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2891355
Zee Bihar JharkhandBH katihar

Katihar News: कुरसेला में भीषण सड़क हादसा, देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर श्रद्धालुओं से भरी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान विजय मंडल और अंशु कुमारी के रूप में हुई है. सभी लोग देवघर से जल चढ़ाकर लौट रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:32 PM IST

Trending Photos

कटिहार के कुरसेला में भीषण सड़क हादसा
कटिहार के कुरसेला में भीषण सड़क हादसा

कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर सोमवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. चिंता हरण मंदिर के पास दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विजय मंडल (45 वर्ष) और अंशु कुमारी के रूप में हुई है. दोनों अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के कोशकापुर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि सभी लोग देवघर से जल चढ़ाकर लौट रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार ठोकर मार दी.

हादसे में घायल हुए चार लोगों की पहचान सतीश कुमार (25 वर्ष), लक्ष्मी कुमारी (13 वर्ष), रंजीत कुमार यादव (28 वर्ष) और प्रिंस कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कुरसेला पीएचसी में किया गया. डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तीन घायलों को कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अस्पताल परिसर में भीड़ जुट गई और हर कोई इस घटना से गमगीन नजर आया. हादसे के बाद परिजनों ने बताया कि वे सभी साथ मिलकर पूजा कर लौट रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सफर इस तरह खत्म हो जाएगा.

घटना की जानकारी मिलते ही कुरसेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया. हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखा गया और लोग हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं.

इनपुट- रंजन कुमार

ये भी पढ़ें- सीवान अस्पताल की बड़ी चूक, बुखार का इलाज कराने गए, लगा दिया कुत्ता काटने का इंजेक्शन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Katihar News

Trending news

Katihar News
कटिहार के कुरसेला में भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौत और चार गंभीर रूप से घायल
Giridih news
तालाब में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Sonu Oraon
खूंटी में सोनू उरांव हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
Jharkhand Crime News
एक साथ दो आत्महत्या से सनसनी, युवा व्याख्याता और लेथ ऑपरेटर ने फांसी लगाकर दी जान
Bihar politics
'वोटर अधिकार यात्रा' पर संजय सरावगी ने साधा निशाना, कहा- 'पीएम-सीएम बनाओ यात्रा'
Bittu Babla
वैशाली में 12 घंटे तक चली NIA रेड, कारोबारी बिट्टू बाबला के घर से पिस्टल-गोली बरामद
Jehanabad news
जहानाबाद के लिए गर्व की बात, हॉकी टूर्नामेंट को लेकर खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह
Palamu news
Palamu News: युवक की हत्या के बाद जंगल में जला दिया शव, मामले में दो गिरफ्तार
Darbhanga News
दरभंगा कॉलेज में रैगिंग का मामला, छात्रों और अभिभावकों के बीच जमकर हुई मारपीट
Samar Singh
Samar Singh News: देसी स्टार समर सिंह बने पापा, भोजपुरी सितारों ने दी बधाई
;