Katihar News: कुरसेला में भीषण सड़क हादसा, देवघर से लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर सोमवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. चिंता हरण मंदिर के पास दो बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े.

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विजय मंडल (45 वर्ष) और अंशु कुमारी के रूप में हुई है. दोनों अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के कोशकापुर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि सभी लोग देवघर से जल चढ़ाकर लौट रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार ठोकर मार दी.

हादसे में घायल हुए चार लोगों की पहचान सतीश कुमार (25 वर्ष), लक्ष्मी कुमारी (13 वर्ष), रंजीत कुमार यादव (28 वर्ष) और प्रिंस कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कुरसेला पीएचसी में किया गया. डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तीन घायलों को कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अस्पताल परिसर में भीड़ जुट गई और हर कोई इस घटना से गमगीन नजर आया. हादसे के बाद परिजनों ने बताया कि वे सभी साथ मिलकर पूजा कर लौट रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सफर इस तरह खत्म हो जाएगा.

घटना की जानकारी मिलते ही कुरसेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया. हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखा गया और लोग हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं.

इनपुट- रंजन कुमार

