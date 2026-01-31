Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3093183
Zee Bihar JharkhandBH katihar

'जहां-जहां चुनाव होता है, वहां घुसपैठिए कैसे पहुंच जाते हैं?' कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सरकार से सवाल

Bihar Politics News: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हमने पिछले बारह वर्षों में देखा है कि देश की समस्याएं आज भी वैसी ही हैं. गरीबी वैसी ही है, बेरोजगारी वैसी ही है, असमानता वैसी ही है, महिलाओं, युवाओं और किसानों में असंतोष है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 31, 2026, 11:27 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (File Photo)
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (File Photo)

Bihar News: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा जरूरी नहीं है कि कोई महिला वित्त मंत्री नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं. जरूरी यह है कि आने वाले वर्षों में लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि हमने पिछले बारह वर्षों में देखा है कि देश की समस्याएं आज भी वैसी ही हैं. गरीबी वैसी ही है, बेरोजगारी वैसी ही है, असमानता वैसी ही है, महिलाओं, युवाओं और किसानों में असंतोष है. सवाल यह है कि कोई भी बजट आने वाले वर्ष में देश को समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों तक क्या सुविधाएं पहुंचाए, इस पर केंद्रित होता है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि जब गृह मंत्री या प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात करते हैं तो हंसी आती है और हैरानी भी होती है. यह हैरानी की बात है कि जो सरकार सत्ता में है, वही चिल्ला रही है कि घुसपैठिए घुस गए हैं. यह आपकी जिम्मेदारी थी. आप बारह साल से केंद्र में और असम में राज कर रहे हैं. ऐसे में अगर वहां घुसपैठिए घुस गए हैं, तो यह किसकी नाकामी है?

कांग्रेस सांसद ने पूछा कि जहां-जहां चुनाव होता है, वहां घुसपैठिए कैसे पहुंच जाते हैं? सच यह है कि भाजपा घुसपैठियों को निकालना नहीं चाहती है उन्हें बस राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वे भूल जाते हैं कि यह देश गुलामी से निकलकर आजाद हुआ और एक स्वतंत्र भारत बना. इस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान दी. हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के बाद संविधान बना. संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जो सभी को साथ लेकर चलने पर विश्वास करता है. किसी जाति या धर्म को आगे रखकर संविधान नहीं बनाया गया है.

पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह हैरानी की बात है. इससे पता चलता है कि बिहार पुलिस काबिल नहीं है. आदर्श रूप से इस मामले को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए था और सच्चाई सामने आनी चाहिए थी. हालांकि, अगर पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो इसे कराने में कोई बुराई नहीं है. जरूरी बात यह है कि यह जल्दी हो. लोग चाहते हैं कि जो दोषी हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा जल्द दिलाई जाए.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: CM नीतीश ने किया 6-लेन सड़क का निरीक्षण, पेड़ों को न काटने के दिए सख्त निर्देश

TAGS

Bihar NewsPolitics News

Trending news

Cyber ​​fraud
मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और लिंक पर क्लिक करते ही...
patna news
पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा, हैवानियत, गिरफ्तारी और फिर...
Bihar Engineering University
Good News: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अप्रैल तक होगी पूरी तरह तैयार
Dhanbad municipal elections
धनबाद नगर निकाय चुनाव: वकीलों की हड़ताल ने बिगाड़ा प्रत्याशियों का खेल
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह के प्यार में पागल हुईं सनी लियोनी! 'चेहरा तेरा' में दिखा दोनों का रोमांस
patna news
क्या छुपा है आकाश में? पटना के तारामंडल में खुलेगा ब्रह्मांड का राज
Muzaffarpur News
व्यापार के सिलसिले में आए थे बिहार, बंद कमरे में मिली पिता-पुत्र की लाश
Bhagalpur Bird flu
बर्ड फ्लू का कहर: नवगछिया में 100 से ज्यादा कौवों की मौत, H5N1 वायरस की पुष्टि
Bhojpuri news
मनोज तिवारी की पहचान पर 'डाका', फर्जी अकाउंट से बिगड़ रही थी छवि, जानें पूरा मामला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंचा, PIL दाखिल करके की गई ये मांग