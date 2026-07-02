'पत्नी लाओ... वरना कूद जाऊंगा', कटिहार में पति साबिर ने 100 फीट ऊंचे टावर पर मचाया गदर

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कटिहार जिला के प्राणपुर थाना क्षेत्र के केवाला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़कर युवक गांव वालों से चिल्लाकर कह रहा था कि मेरी पत्नी को मायके से ला दो, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा. शुरू में जब कुछ लोगों ने देखा, तो अन्य लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते मौके पर गांव के काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.
दरअसल, केवाला गांव निवासी हबीबुर रहमान का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साबिर घर से सटे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. ग्रामीणों ने बताया कि साबिर की पत्नी पिछले काफी समय से मायके में रहती है और ससुराल नहीं आ रही थी. पत्नी के मायके से नहीं होन के कारण परेशान होकर उसने शोले फिल्म की तर्ज पर पत्नी को वापस लाने का यह तरीका अपनाया और घर के पास में ही स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़कर वह ग्रामीणों से पत्नी को ससुराल लाने और जमीन देने की मांग करने लगा.
इस दौरान काफी संख्या में मौजूद लोग उसे टावर से नीचे उतरने और बातचीत के माध्यम से पत्नी को उसके मायके से लाने की बात कहते रहे, लेकिन युवक किसी की भी बात नहीं मान रहा था. घटना की सूचना मिलते ही प्राणपुर पुलिस और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे. करीब तीन घंटे तक पुलिस और ग्रामीण युवक को नीचे उतारने का प्रयास करते रहे. सुबह 9 बजे के आसपास जब पुलिस और ग्रामीण कुछ दूर हटे, तो साबिर चुपचाप खुद ही टावर से उतरकर फरार हो गया.
ग्रामीणों ने बताया कि युवक की दिमागी घटना के बाद से पूरे इलाके में यही चर्चा का विषय बना हुआ है. देखने वाले ग्रामीण इसे शोले फिल्म की नकल बता रहे हैं. वहीं, युवक के परिजनों में मायूसी छाई हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार