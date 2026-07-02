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'पत्नी लाओ... वरना कूद जाऊंगा', कटिहार में पति साबिर ने 100 फीट ऊंचे टावर पर मचाया गदर

Katihar News: केवाला गांव निवासी हबीबुर रहमान का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साबिर घर से सटे एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. ग्रामीणों ने बताया कि साबिर की पत्नी पिछले काफी समय से मायके में रहती है और ससुराल नहीं आ रही थी.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:50 PM IST
'पत्नी लाओ... वरना कूद जाऊंगा', कटिहार में पति साबिर ने 100 फीट ऊंचे टावर पर मचाया गदर
Image Credit: (Z News) कटिहार में पत्नी के लिए पति साबिर ने 100 फीट ऊंचे टावर पर मचाया गदरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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