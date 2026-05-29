Katihar News: बेटी ने पहचानने से ही कर दिया इनकार... तो पूरे रीति-रिवाज से पिता ने कर दिया बेटी का 'श्राद्ध'

Katihar News: कटिहार के खुदना गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पिता ने जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, बेटी कुछ समय पहले घर ले भाग गई थी और परिजनों को पहचानने से इनकार कर दिया था.
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Katihar News: कटिहार जिले के कोढ़ा ब्लॉक की चंदवा पंचायत में स्थित खुदना गांव में एक अनोखी और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. इस गांव में एक पिता ने अपनी उस बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया, जिसमें सभी पारंपरिक रीति-रिवाज और रस्में पूरी की गईं जो घर से भाग गई थी. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. मिली जानकारी के अनुसार, वह युवती कुछ समय पहले घर छोड़कर चली गई थी. उसकी तलाश करते हुए उसके परिवार वालों ने रौतारा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी.
बाद में वह लड़की मिल गई, लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि उसने अपने माता-पिता और परिवार को पहचानने या स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इस घटना से आहत होकर, परिवार ने समुदाय और साथी ग्रामीणों की मौजूदगी में अपनी बेटी से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया. परिवार के सदस्यों ने लड़की के नाम का एक पुतला तैयार करवाया. उसे एक अर्थी पर रखकर उन्होंने पूरे गांव में एक अंतिम यात्रा निकाली. इसके बाद वे उसे श्मशान घाट ले गए और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, उसका सांकेतिक अंतिम संस्कार किया. इस रस्म के दौरान, पिता मुंचुन पासवान दादा राम प्रकाश पासवान और परिवार के अन्य सदस्य आंखों में आंसू लिए हुए दिखाई दिए.
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लड़की के पिता और दादा ने कहा कि जिस दिन से उनकी बेटी घर छोड़कर गई, उसके बाद उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया. उसी दिन से वह उनके लिए मानो मर हो गई. उन्होंने आगे कहा कि अब उनका उससे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है. इस घटना के बारे में पता चलने पर आस-पास के गांवों के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे. सैकड़ों ग्रामीणों ने श्राद्ध समारोह और अंतिम संस्कार की रस्मों में हिस्सा लिया. इस घटना ने पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाओं और अफ़वाहों को जन्म दिया है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार